Los documentos de trabajo de Leire Díez confirman la coordinación de la cloaca con Bildu para atacar al juez Peinado

Libertad Digital ha tenido acceso a diversos documentos de trabajo de la cloaca. Todos ellos figuran en un archivo conjunto digital donde se puede ver la estrategia de acoso y derribo contra el juez Peinado, entre otros, justo un mes después de que se supiera que imputaba a la mujer de Pedro Sánchez. El diario El Confidencial ha desvelado la coordinación de la cloaca con Bildu para hacer pinza y sembrar una campaña de difamación contra Peinado. Y justo los argumentos remitidos a Bildu para que colaborara en el ataque al juez aparecen en un documento que hoy publica Libertad Digital. Letra por letra.

El Confidencial ha accedido y publicado varios archivos que demuestran que la fontanera de Ferraz, Leire Díez, envió al partido abertzale un documento con sugerencias para atacar al juez del caso Begoña Gómez en una comisión del Congreso de los Diputados. Bildu hizo lo propio. Todo ello ocurrió en noviembre de 2024. Y resulta que entre los documentos en poder de Libertad Digital detectados entre los documentos de trabajo de la cloaca figura literalmente el mismo argumentario con un título nada disimulado: "Primera Fase Peinado".

El archivo en cuestión figura con una fecha de elaboración –"última modificación"–: 15 de mayo de 2024. Y hay que recordar que por esas fechas, el juez Peinado ya era una persona más que conocida por Pedro Sánchez: el 24 de abril de 2024 Sánchez escribió su Carta del Presidente "profundamente enamorado" porque ya había descubierto que su mujer estaba profundamente imputada.

Pues bien, ese documento incluye la misma estrategia usada más tarde por Bildu en el Congreso de los Diputados: la de intentar desacreditar las instrucciones del magistrado Peinado por medio de un caso, el de Nervis Villalobos, un exministro chavista.

El documento en poder de Libertad Digital se titula "Primera Fase Peinado" y explica literalmente que "se va a denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de NV fue ilegal". "NV" es Nervis Villalobos.

"Denuncia al Policía instructor de la UDEF 111.129 cuyo informe sirvió de base para la causa:

Primera Denuncia: el Policía falsificó un documento de condena del Departamento de Justicia de EEUU para justificar la prisión de NV. En concreto, se inventó que la víctima aparecía en la condena por blanqueo de capitales de EEUU. Ni siquiera se le mencionaba.

Segunda Denuncia: el Policía hizo desaparecer 3 actas de entrega de una denuncia, con 3 pen drives adjuntos, 25 ficheros y 20.000 páginas de documentos contables para sustituirlos por otros registros falsos con los que construir una acusación de desvío de fondos".

El documento, para colmo, une esa argumentación con el ataque a otra de las personas más odiadas por la cloaca: el fiscal anticorrupción José Grinda: "Denuncia al fiscal Grinda por dar validez a los informes anteriores sin verificarlos. El fiscal Grinda pidió la detención y entrada en prisión de las víctimas sin verificar su contenido, a pesar de que fue advertido de que era falso.

Adicionalmente, se presentarían denuncias y testimonios siguientes". Y a partir de ahí se lanzan acusaciones de una gravedad brutal contra el fiscal Grinda que en este medio no vamos a reproducir por la absoluta falta de pruebas.