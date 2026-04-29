El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que la declaración de Víctor Aldama en el Tribunal Supremo "ha escrito el epitafio político de Pedro Sánchez" y ha calificado al presidente del Gobierno de "padrino de la mafia corrupta" que ha operado "en el seno de su Ejecutivo".

En La Noche de Cuesta, Tellado ha trazado un retrato demoledor de lo escuchado en la sala. "Están todos los ingredientes de cualquier película de la mafia más grotesca: mordidas, comisiones, financiación ilegal del PSOE, asesores turbios, trasiego de miles de euros entregados en mano en el Ministerio, en la casa oficial del ministro y en la sede del PSOE, negocios con la dictadura chavista, pelotazos inmobiliarios, amenazas, chantajes y cobros de favores", ha enumerado. Y ha añadido que el silencio de Sánchez lo dice todo: "Todo lo que ha dicho Aldama debe ser cierto cuando Sánchez no se ha querellado hoy mismo contra este señor".

La mafia del sanchismo

El dirigente popular ha cuestionado los motivos por los que Pedro Sánchez eligió a José Luis Ábalos como ministro de Transportes. "Uno tiene que pensar si lo nombró por sus conocimientos sobre infraestructuras o simplemente porque necesitaba un abrepuertas para que toda esta trama de corrupción pudiese operar de forma impune", ha señalado,. También ha recordado que Ábalos era al mismo tiempo secretario de organización del partido y jefe supremo de ese ministerio.

Ha subrayado además que el contrato Stadler, adjudicado según Aldama por insistencia personal del presidente, asciende a 2.400 millones de euros. "Ese es solo uno de los casos aportados como novedad en la declaración de hoy", ha apuntado.

Tellado ha cargado con especial dureza contra la situación de Begoña Gómez, después de que Aldama revelara que se le pidió retirarse de una operación inmobiliaria con la SEPI para dar prioridad a los intereses de la esposa del presidente sobre un patrimonio valorado en más de 250 millones de euros. "Hay pruebas más que evidentes de que Begoña Gómez se ha beneficiado de su posición como esposa del presidente para sacar tajada en el ámbito personal, profesional y de sus negocios", ha afirmado.

Los socios del Gobierno, cómplices por omisión

El secretario general del PP ha descartado que los socios del Gobierno pudieran alegar ignorancia. "Todos los que han apoyado a este gobierno sabían lo que había. Lo permitieron porque a cambio de mirar para otro lado conseguían las prebendas que el independentismo pretendía y que con cualquier otro gobierno honesto no habrían conseguido", ha afirmado, antes de añadir que la financiación ilegal del PSOE, que algunos socios habían calificado de "línea roja", ha resultado no serlo en absoluto.

Ha concluido con una valoración histórica de lo ocurrido. "Lo de hoy es la crónica negra de una etapa negra para la historia democrática de nuestro país. Ya estaban robando, presuntamente robando, cuando en España todos estábamos confinados viendo a algunos de nuestros seres queridos perder la vida por el COVID. Estos señores sin escrúpulos robaban a manos llenas", ha sentenciado.

Por último, ha recordado que el entendimiento con Vox es importante. "Donde ha sido necesario unirnos lo hemos conseguido, lo hemos logrado en Extremadura y en Aragón", ha dicho. No obstante, ha aseverado que "la mayoría absoluta es lo que más estabilidad da", pero "nuestra prioridad nacional es echar a Sánchez". "Que la mafia abandone el Gobierno de España", ha concluido.