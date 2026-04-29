Mossos en los institutos: culminación de la 'escola catalana'

Cataluña es un lugar fallido, la zona cero de una gran catástrofe moral, política, social, cultural y económica, el punto exacto donde han coincidido todas las circunstancias propicias para el triunfo de las ideas más mamarrachas. La combinación de las teorías de la izquierda con la religión oficial del catalanismo ha demostrado un enorme potencial destructivo. La última hora del desastre es que la Consejería de Enseñanza de la Generalidad incrustará agentes de los Mossos en los centros educativos más conflictivos. Estos policías irán de paisano y desarmados y tendrán como objetivo "mediar en los conflictos" y evitar las agresiones entre alumnos o a los profesores, así como formar parte del paisaje humano del instituto. Lo que antes era el profesor de Gimnasia.

De modo que en esa especie de obra cumbre del catalanismo que es la 'escola catalana' hay templos del aprendizaje autodirigido y santuarios de la flexibilidad académica donde se pasa de curso porque no hay que dejar a nadie atrás –pero siempre en catalán– que necesitan vigilancia policial. Laboratorios de las pedagogías contrarias a toda clase de mérito, esfuerzo y autoridad a las que, oh, sorpresa, hay que mandar a los Mossos a poner orden.

En no pocos colegios e institutos de Cataluña las fachadas están decoradas con eslóganes de este tipo: "Per una educació feminista que fa nenes y nens més lliures. I per una igualtat que transformi la societat" o "Aquí vam votar, aquí vam guanyar. 1 d'Octubre 2017". Los sindicatos mayoritarios entre los profesores son descaradamente nacionalistas y descaradamente partidarios de imponer el catalán y erradicar el español. Tuvieron un papel destacadísimo durante el proceso independentista, fueron la columna vertebral del adoctrinamiento y la manipulación, estajanovistas de la inmersión lingüística y depurados ejemplares del hombre y la mujer ideales de la Cataluña que se percibe como una nación con forma de república. Sus portavoces sindicales parecen salidos de una asamblea de la CUP. Predominan los pañuelos palestinos y los aretes en las orejas de ellos y en la nariz de ellas. No es humillación por su aspecto, es exhibicionismo por su parte.

Como cabía esperar, se quejan de la prueba piloto de poner Mossos en los institutos porque sostienen que la solución a las 'violencias' no son las porras sino los psicólogos y cobrar más por trabajar menos. Los partidos nacionalistas también han puesto el grito en el cielo. Pura demagogia, ese cóctel letal de izquierdismo y catalanismo, más libros y menos policías y otras monsergas por el estilo. Han destruido la instrucción pública, una pieza clave en la igualdad de oportunidades y el ascensor social. Y en medio de las ruinas, los sindicatos convocan huelgas en mayo y junio porque quieren ganar más y mejores condiciones laborales. Se comparan con los Mossos –a los que Salvador Illa ha subido el sueldo en 4.000 euros al año– y se sienten discriminados. Normal. Ellos han contribuido mucho más que los chicos de Josep Lluís Trapero al desastre catalán.