Sánchez, sumiso tras los reproches del PNV: "Claro que quiero buena compañía"

El Gobierno afronta su semana más crítica, cercado por el juicio en el Tribunal Supremo, los cien días del trágico accidente de Adamuz y el apagón. "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno. Solo por eso no merecería usted estar sentado ahí", ha subrayado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha cargado también contra el deterioro sanitario y el disparo de las listas de espera como reflejo de la gestión de la administración central.

Pedro Sánchez ha esquivado la corrupción en la primera pregunta de la sesión de control para lanzarse a atacar al líder de la oposición, acusando al PP de servir a la "élite" de España y rescatando sus críticas a los gobiernos de PP y Vox en Extremadura y Aragón, surgidos de las urnas.

La aritmética parlamentaria se le vuelve en contra a Pedro Sánchez, cada vez más aislado incluso entre sus socios. Así lo ha dejado claro la líder del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero: "Usted sabrá cómo quiere llegar a la próxima convocatoria electoral y si quiere compañía o no", ha arremetido tras el choque con los socialistas por la polémica imagen generada con inteligencia artificial sobre Aitor Esteban en plena negociación del estatuto vasco.

Este nuevo frente con uno de sus aliados ha evidenciado la debilidad del presidente, que este miércoles ha agachado el tono en la Cámara Baja: "claro que quiero buena compañía, como la del PNV", ha respondido después de que Vaquero le afeara el incumplimiento reiterado de sus promesas.

Sánchez ha evitado pronunciarse sobre los casos de corrupción que cercan a su Gobierno, al PSOE y a su entorno hasta que el diputado de UPN, Alberto Catalán, le ha acusado de "hundir hasta límites insospechados" al Ejecutivo. "Llegó para acabar con la corrupción y ha acabado en ella, le acecha", continuó. "¿Seguir para mantenerse en el poder a cualquier precio, levantar muros y enfrentar españoles, para pactar con los herederos políticos de ETA para sacar de la cárcel a etarras y humillar a las víctimas, para gobernar de espaldas al Congreso sin Presupuestos y practicando una política exterior sectaria y sin consenso, para que su Gobierno siga atacando a jueces y fiscales? Ante tanta indecencia no merece la pena seguir. ¿Por qué no convoca elecciones?", le preguntó Catalán.

La respuesta del presidente, en tono de desdén, fue limitarse a asegurar que las elecciones se convocarán "como dice la Constitución, en tiempo y forma: en el año 2027". "¿Para eso sí sirve la Constitución? ¿Para traer los PGE no? Menos prepotencia y soberbia, menos cinismo e hipocresía. Váyase, señor Sánchez. Le hará un favor a su país y a su propio partido", replicó Catalán, único que arrancó al presidente una mínima valoración sobre la corrupción: "hay una gran diferencia entre nosotros y el PP: cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción nosotros actuamos con contundencia", ha sostenido Sánchez, desviando el foco hacia Núñez Feijóo y evitando responder por quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos.