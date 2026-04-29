Sánchez, señalado por un eurodiputado italiano en Estrasburgo: "Es el mayor patrocinador europeo de la guerra de Putin"

El Parlamento europeo ha debatido este miércoles sobre los retos energéticos que afronta en los próximos años, y España ha centrado parte de las intervenciones no sólo de eurodiputados españoles, también algunos extranjeros. La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha recordado el apagón que sufrió nuestro país hace un año, del que ha responsabilizado a la comisaria Teresa Ribera, antes ministra.

"La física no entiende de ideología y sectarismo climático", ha advertido Montserrat durante su intervención, en la que ha recordado la necesidad de combinar la energía renovable con las nucleares, consideradas ya también por Europa como energía verde. Coincidiendo con el primer aniversario del apagón, la eurodiputada ha recordado lo ocurrido en España, arremetiendo contra Pedro Sánchez. "El apagón fue un aviso, mientras Sánchez siga en el poder, Europa está en peligro", ha concluido.

El eurodiputado italiano del grupo ECR, Nicola Procaccini, ha señalado a España por la compra masiva de gas a Rusia que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. "El problema fundamental de Europa es su incapacidad de producir energía, no sólo eólica o solar, también nuclear", ha dicho.

"Pedro Sánchez, el mes pasado, ha incrementado en un 124% la compra de gas licuado de Putin, mucho más que Orban", ha denunciado, recordando que "Sánchez es el que más ha importado hidrocarburos de Rusia, convirtiéndose en el mayor patrocinador europeo de la guerra de Putin en Ucrania".

Procaccini ha recordado también el apagón que sufrió España. "Fue el apagón más importante de la historia europea, provocando daños y fallecidos", ha dicho. "No criminalizo la energía verde, pero no necesitamos la hipocresía de la izquierda que nos ha condenado", ha dicho en su intervención, defendiendo la dependencia energética de Europa por motivos de seguridad.

El PSOE, contra Israel

La eurodiputada socialista, Iratxe García, ha aprovechado para reprochar al PPE los pactos con Vox en España por la "prioridad nacional", que según encuestas internas del partido de Alberto Núñez Feijóo tiene un amplio respaldo incluso entre los votantes socialistas de hasta un 40%.

Ha aprovechado, además, para acusar a Israel de "perpetrar crímenes contra la humanidad" y defender a los palestinos. "No vamos a callar, suspendan el acuerdo de asociación con Israel, impongamos sanciones al Gobierno de Netanyahu", ha dicho durante el debate sobre energía.