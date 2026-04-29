"Lo sabía y lo tapó": Tellado destroza a Yolanda Díaz y la deja sin opción de réplica

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha arremetido contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al acusarla de formar parte de un "Gobierno de chorizos" y de hundir todos los proyectos políticos en los que ha militado, incluido Sumar. Así, ha ironizado que se enrole en las filas del PSOE para que "haga su magia", ya que se ha ido de la formación de extrema izquierda "diez minutos antes de que la despidan". "Ver, oír y callar, ese será su epitafio político", ha insistido Tellado.

Así se ha expresado este miércoles el dirigente popular en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al interpelar a la también ministra de Trabajo, quien ha eludido entrar en las consideraciones de Tellado y su "estilo tan depurado", y se ha limitado a señalar brevemente que el Ejecutivo va a seguir mejorando la vida de la gente a pesar del PP.

🔴 Tellado a Yolanda Díaz: "Le recordarán por ver, oir y callar" en un Gobierno de chorizos"pic.twitter.com/ZlbFSPxsa8 — Libertad Digital (@libertaddigital) April 29, 2026

Durante su intervención, Tellado ha hecho mención a la polémica asistencia de Yolanda Díaz a la última ceremonia de los premios Oscar y le ha preguntado qué categoría cinematográfica le interesó más tras su viaje a Hollywood: "si el mejor montaje, mejor película de animación, mejor maquillaje o mejor cortometraje".

Luego ha dicho que "no hay quien entienda a Díaz" al confrontar que hace un año calificó al vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, de mala persona y ahora le "aplaude a brazo partido". "¿En qué quedamos? ¿Forma parte de un Gobierno de malas personas?", le ha cuestionado el secretario general de los populares.

"Silencio cómplice"

En paralelo, Tellado ha lanzado que la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era un "poema" ante el juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y ha acusado a Díaz de desplegar un "silencio cómplice" ante presuntas irregularidades.

Es más, ha atribuido a la vicepresidenta formar parte del "Gobierno de la corrupción". "Usted lo sabía y lo tapó todo. Convivió con la corrupción sin ningún pudor, a metro y medio, al lado, en la sala del Consejo de Ministros", ha exclamado el número dos del PP sobre Díaz para insistir que su "silencio cómplice le perseguirá donde vaya".

Finalmente, Tellado ha bromeado que Yolanda Díaz ha sido una "fija-discontinua" como líder de Sumar, formación de la que fue cartel electoral de 2023 y que ya ha manifestado que no repetirá ni de diputada, ya que se ha ido diez minutos antes de que la despidan.

Yolanda Díaz ha contestado brevemente defendiendo que en el Gobierno están ocupados trabajando por los ciudadanos pero al renunciar Tellado a contestar y utilizar los pocos segundos que le quedaban, Díaz se ha quedado sin opción de seguir defendiéndose.