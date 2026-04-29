La sesión matinal del juicio en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas ha estado marcada por la extensa declaración del empresario Víctor de Aldama. El interrogatorio, dirigido por el fiscal jefe Alejandro Luzón, se ha prolongado durante más de cuatro horas, lo que ha obligado a continuar la comparecencia en horario de tarde.

Tras la intervención del fiscal, el procedimiento ha seguido el orden habitual: primero han intervenido las acusaciones populares y posteriormente ha llegado el turno de la defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Choques durante el interrogatorio

La comparecencia no ha estado exenta de momentos de tensión. La letrada de Koldo García ha protagonizado varios enfrentamientos verbales con el empresario, en ocasiones con un tono elevado que ha requerido la intervención del magistrado. El juez ha tenido que actuar en más de una ocasión para reconducir el interrogatorio, rebajar la tensión y garantizar la claridad de las respuestas. Estos rifirrafes han evidenciado la complejidad del caso y la estrategia de las partes.

Uno de los episodios más llamativos de la jornada se ha producido durante un intercambio concreto entre la defensa y el testigo. La abogada ha preguntado por unas supuestas llamadas que Koldo García habría realizado al "señor Pedro Sánchez", una formulación que no ha sido bien recibida por su propio cliente.

En ese instante, mientras Víctor de Aldama comenzaba a responder, Koldo se ha levantado de su asiento y se ha acercado a su abogada para corregir la forma en que se había referido al presidente del Gobierno. El gesto no ha pasado desapercibido, especialmente porque el micrófono de la letrada permanecía abierto.

"Es señor presidente": la frase captada por el micrófono

El momento ha quedado registrado de manera clara en la sala. "Es señor presidente", se ha escuchado decir a Koldo a través del micrófono abierto de su letrada. La intervención, aunque breve, ha interrumpido momentáneamente el desarrollo del interrogatorio.

Una vez realizada la corrección por parte de Koldo, su abogada ha ajustado su discurso de inmediato. A partir de ese momento, ha retomado el interrogatorio refiriéndose a Pedro Sánchez como "señor presidente del Gobierno", evitando así repetir la fórmula anterior.