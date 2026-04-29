Una magistrada explica el caos de Bolaños: de juzgados independientes a 'comunas' judiciales ineficientes y sin medios

La última gran ofensiva de Félix Bolaños contra la estructura del Estado de Derecho no es solo política, sino organizativa. Bajo el paraguas de la "eficiencia", el Ministerio ha impuesto los Tribunales de Instancia, una medida que busca colectivizar el trabajo judicial y que ha sido denunciada por los propios profesionales como un "salto al vacío".

En un vídeo que ha circulado en el sector, una magistrada explica con cruda ironía la realidad que se avecina: "Ahora ya no hay juzgados. Son Tribunales de Instancia. Y lo vamos a llevar todo entre todos".

La advertencia para el ciudadano es directa: "Si crees que esto no te va a afectar, pues espera a tener tu desahucio, tu divorcio y tener que venir a los juzgados a poder encontrar tu procedimiento ante todo este lío".

La reforma de Bolaños rompe la especialización y la estabilidad de los equipos. Según la magistrada, "las mesas que queden vacías no se van a cubrir por un funcionario interino, porque siempre se va a poder coger personal del Servicio Común de Tramitación".

A hacer puñetas… Que tenga que salir una magistrada a explicarte el desastre que ha liado Bolaños… pic.twitter.com/egRwMCFsxc — Elisa Beni (@elisabeni) April 29, 2026

Lo más escandaloso es el sistema de "premios" para quienes cumplen con sus objetivos: "Precisamente aquellos funcionarios que no tengan escritos pendientes, que tengan sus mesas al día, se les dará ese premio para motivarlos: quitarles personal". De este modo, se castiga al que trabaja mandándolo a cubrir los agujeros de los juzgados colapsados. "Ahora parece que no es conveniente llevar tu juzgado al día, porque entonces te van a quitar personal".

Caos administrativo y control político

El desorden burocrático que denuncia la magistrada es total. Advierte que "todos estos procedimientos habrá que meterlos en cajas y redistribuirlos y por supuesto que se pueden perder muchos procedimientos por el camino".

Incluso la atención al ciudadano se vuelve kafkiana, eliminando el trato directo en los mostradores: "Ya no va a haber un auxilio judicial atendiendo al público, porque todos estarán abajo en una planta, en un espacio que todavía no está construido".

Además, la sombra del control político del Ministerio planea sobre la gestión diaria. Aunque se venda como diálogo, la magistrada aclara la jerarquía real: "Luego será el director del Servicio Común, que depende del Ministerio de Justicia, el que decida dónde va a colocar a cada funcionario".

"Todos igual de mal"

La conclusión de los profesionales es demoledora frente a la propaganda gubernamental. Lo que Bolaños presenta como modernización es, en realidad, precariedad: "Antes había un juzgado que iba bien, uno que iba mal y dos o tres regular. Ahora vamos a estar todos igual de mal".

Se trata, en definitiva, de "la mayor reforma en la organización de la Administración de Justicia que se ha realizado sin previsión y a coste cero". Una estocada más a la agilidad judicial que deja al ciudadano desprotegido en nombre de una supuesta eficiencia colectivista.