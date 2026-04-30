Primero de Mayo, vestigio del mundo de ayer

España va tan bien que este Primero de Mayo no habrá manifestaciones reivindicativas, sino celebratorias. El Gobierno se lo merece y el PSOE ya ha dicho por qué: hay 22 millones de razones. Los socialistas sienten un natural orgullo por haber conseguido solitos, sin ayuda de nadie, al revés, con el boicot ceñudo de la derecha, 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. La ministra Elma Saiz, encargada de estas cifras, animó el otro día, en un acto previo, a recordarle al PP, mínimo 22 millones de veces al día, que votó en contra de la reforma laboral. Es muy notable que el milagro de los 22 millones lo haya hecho entero esa reforma, sobre todo porque mantuvo aspectos importantes de la que se había aprobado cuando Mariano Rajoy. Más aún, la norma fue aprobada porque un diputado del PP de Cáceres se equivocó y votó a favor. Sin aquel voto, el texto no hubiera salido adelante. Si hoy puede Elma Saiz presumir de la reforma laboral, se lo debe, mira tú por donde, a uno del Partido Popular que se lió con el voto telemático.

Los sindicatos mayoritarios, que son sindicatos menguantes, al menos en número de afiliados, dicen que hay que salir el Primero de Mayo a luchar en la calle. Ese día, porque el resto de los 365, mejor no. Tienen que reservarse para cuando gobierna la derecha. Por eso, el gran lema de la convocatoria es "derechos, no trincheras", y lo de las trincheras no es metafórico, sino muy literal y muy lejano. Las manis de este 1 de Mayo se hacen contra guerras. Guerras que tienen lugar a miles de kilómetros de distancia. Y no porque este año haya muchos más conflictos que antes. El motivo es Donald Trump. Ha atacado a un régimen criminal y dictatorial, que quiere tener el arma nuclear para borrar a Israel del mapa, y las centrales mayoritarias no pueden dejar pasar la ocasión de mostrar su repulsa hacia quienes están decididos a impedirlo. Es posible que tengan el pudor de no manifestar un apoyo explícito a los de la Guardia Revolucionaria Iraní que no paran de ejecutar a disidentes. Pero los iraníes que quieren librarse de sus opresores y los familiares de los masacrados en enero, pueden olvidarse de contar con la solidaridad de CCOO y UGT. Esto va contra Trump y basta.

La tendencia de los sindicatos de izquierdas, como los partidos a los que están asociados, es refugiarse en las causas globales para simular y disimular. Hablan de los trabajadores, porque el 1 de Mayo hay que hablar de ellos, pero no tienen prácticamente nada que decirles. Cada vez están más lejos de ellos y cuanto más lejos están, más se apuntan al postureo moral y al sucedáneo ideológico. Se suman a las campañas políticas en curso y resucitan la vieja matraca antiimperialista. Han de convencer al trabajador de una empresa de que sus intereses laborales pasan por luchar contra Trump. Yo no lo veo fácil, pero manipular a la gente se ha vuelto más sencillo. La lucha de este Primero de Mayo es contra Trump y contra la extrema derecha, no se olvide que hay elecciones en Andalucía en dos semanas y conviene ir todos a una. Gobierno y centrales, mismo combate. Por algo ha ido cayendo la afiliación sindical. En el fondo, por lo mismo que los antiguos partidos de los trabajadores han dejado de ser de los trabajadores. Hoy son una izquierda brahmán, como la bautiza Thomas Piketty, que corteja a una clase media "ilustrada", preocupada por el cambio climático y las cuestiones de género, y que considera anacrónicos el trabajo, la clase obrera y sus valores tradicionales. El 1 de mayo es un resto arqueológico, un ritual heredado del mundo de ayer, en el que los protagonistas nada tienen que ver con los que eran.