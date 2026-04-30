Despiden al responsable de los almacenes secretos de la trama de corrupción del CNIO

El responsable del contrato de mantenimiento de la empresa Eiffage en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Alejandro Aguilera, ha sido despedido este jueves. Aguilera estaba vinculado a la gestión de unos almacenes técnicos que fueron precintados por la Policía a finales de marzo en el marco de la investigación sobre una presunta trama de corrupción.

Según ha adelantado eldiario.es, el despido de Alejandro Aguilera se produce en su condición de máximo responsable del contrato de mantenimiento de la empresa Eiffage con el CNIO. Según la información disponible, era el encargado de la operativa de unos almacenes considerados 'separados' dentro del centro, bajo la supervisión del director técnico del organismo, Javier de Dios, que continúa en su puesto. Ni desde el CNIO ni desde Eiffage se han pronunciado sobre este hecho.

Almacenes precintados

La Policía precintó las instalaciones que se hallaban bajo su gestión a finales de marzo, durante una actuación vinculada a la investigación en curso que pesa sobre el CNIO. Libertad Digital accedió a las fotografías que demostraban que la trama de corrupción contaba con un surtidor de gasóleo que se compraba en el centro para poder llevarse el combustible.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía, estos espacios eran desconocidos por una parte relevante de la plantilla y albergaban material y herramientas destinados, en su mayoría, a obras externas. De acuerdo con esa denuncia, el control de esta área logística habría sido delegado en la empresa contratada, lo que habría permitido la actuación de personal externo sin supervisión directa del departamento de compras del CNIO.

En la documentación remitida a la Fiscalía también se describe la existencia de un sistema de gestión de suministros mediante 'autopeticiones', un procedimiento que está siendo analizado dentro de la investigación.

Presuntos sobrecostes y gestión de suministros

Entre los elementos recogidos en la investigación figuran posibles desviaciones de precios en la adquisición de material. Según los documentos aportados a la Fiscalía, algunos suministros habrían registrado sobrecostes de entre el 150% y el 420% respecto a valores de mercado.

La investigación también analiza si este sistema pudo facilitar un uso irregular de los fondos destinados a mantenimiento y compras. Las diligencias incluyen el estudio de contratos menores, supuestas simulaciones de servicios no ejecutados y la posible fragmentación de adjudicaciones para ajustarse a los límites legales.

Situación actual en el CNIO

La causa se abrió a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción por un antiguo alto cargo del centro. En ella se menciona la existencia de un "almacén segregado, fuera del control del departamento logístico", que habría sido creado años atrás durante la etapa del exgerente Juan Arroyo, que fue gerente del CNIO durante dos décadas y hombre de confianza del fundador, Mariano Barbacid.

La investigación se centra en determinar si este modelo de gestión pudo derivar en un sistema opaco de contratación y control de suministros dentro del centro de investigación. En paralelo, la Fiscalía estudia la relación entre distintos contratos de mantenimiento y proveedores vinculados al funcionamiento del área técnica del CNIO.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se origina en una denuncia que presentó en junio de 2025 un ex alto cargo del centro. El pasado mes de febrero, el entonces gerente del centro, José Manuel Bernabé, presentó su dimisión tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.