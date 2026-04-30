Sánchez, ya estuviera en la inopia, ya estuviera en el ajo

Se preveía que la comparecencia de Victor de Aldama este miércoles ante el Tribunal Supremo iba a poner en aprietos al gobierno de Sánchez, pero no hasta el extremo en que lo ha hecho el comisionista de la mal llamada "trama Koldo". Y es que Aldama no sólo se ha centrado en el "caso mascarillas" objeto de este juicio, al sacar a relucir el pago de comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García por sus gestiones para favorecer la compra de mascarillas de la empresa Soluciones de Gestión, sino que también ha apuntado abierta y directamente a la financiación ilegal del PSOE -cuestión que, aunque tenga a los mismos protagonistas, se investiga en una pieza secreta de la Audiencia Nacional- así como a Begoña Gómez, quien, según el comisionista, habría mostrado su interés por un complejo urbanístico propiedad de la SEPI para realizar un negocio para el Instituto de Empresa.

Con todo, la afirmación más grave de Aldama en el juicio ha sido la de que "si hay una organización criminal, de la que yo formo parte, el señor presidente del Gobierno está en el escalafón 1, el señor Ábalos en el 2, Koldo en el 3 y yo en el 4". En este sentido, Aldama ha declarado que él actuaba como "vehículo para hacer donaciones al partido. Él entrega dinero en efectivo a Koldo, quien a su vez se encargaba de "hacer las asignaciones para que se hicieran las donaciones". "No te preocupes, yo repartiré", le dijo el ex asesor de José Luis Ábalos.

Es decir, que el alter ego del ministro y hombre fuerte del PSOE buscaba a muchas personas para repartir el dinero que le daba Aldama y cumplir así los requisitos legales de las donaciones, según ha interpretado el acusado. Víctor de Aldama ha añadido que entregó en esa época 1,8 millones de euros y que sería "fácil" cotejarlo con el aumento de las donaciones en ese periodo. Aldama ha asegurado al Tribunal que él preguntaba si en Moncloa lo sabían y que Koldo le contaba que "el presidente todo lo que hacemos lo tiene claro y lo sabe; está al tanto de todo".

Editoriales aparte merecerían capítulos "menores" como las declaraciones del comisionista respecto al pago del piso de Jesica Rodríguez y la contratación de prostitutas; o su afirmación de que iban a usarse cupos de petróleo de Venezuela para financiar a la Internacional Socialista; o la de que el célebre viaje de Delcy Rodríguez a España estuvo consensuado con Ábalos y el presidente del gobierno. Sin embargo, como síntesis de todo lo declarado por Aladama cabe señalar cuan inverosímil resultaría que tamaña organización delictiva, en el epicentro mismo del gobierno y con tantas ramificaciones y tentáculos, pudiera operar sin que el presidente del gobierno se enterara de nada. Aunque Aldama haya denunciado, pero no probado, la complicidad o condescendencia del presidente del gobierno, no resulta verosímil que tan poderosa organización delictiva no tuviera una jerarquía que no tuviera como "número 1" -o cuanto menos como colaborador necesario- a Pedro Sánchez.

Aun así, caben dos consideraciones más: si el presidente del gobierno considera que su implicación en este monumental caso de corrupción no es más que una mentira o una "inventada" de Aldama, sería de esperar que Sánchez presentara una querella contra él, tal y como con acierto ha considerado Feijóo.

Y en segundo lugar, ya estuviera Sánchez en la inopia mientras su entorno político más cercano se entregaba a tan escandalosa corrupción, ya estuviera en el ajo, el presidente del gobierno debe presentar su dimisión. A la postre, lo único que diferencia a estas dos únicas posibilidades es que, en la primera, Sánchez tendría simplemente que dimitir por su responsabilidad política in eligendo e in vigilando, mientras que, en la segunda, el presidente tendría que dejar la poltrona pero para pasar a sentarse en el banquillo.