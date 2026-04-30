El CNIO se queda sin patronos privados tras la salida de BBVA y Cris Contra el Cáncer

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) atraviesa un momento delicado tras la salida de todos sus patronos privados. La Fundación Cris Contra el Cáncer y la Fundación BBVA han abandonado el órgano de gobierno del centro, sumándose a la decisión previa de la Asociación Española Contra el Cáncer. Con ello, el principal organismo público dedicado a la investigación oncológica en España queda sin representación privada en su patronato.

La salida de estas entidades se produce en un contexto de desgaste reputacional para el centro, que en los últimos dos años ha estado marcado por distintas controversias. La Fundación Cris Contra el Cáncer tomó la decisión tras detectar un impacto negativo en su base social, mientras que la Fundación BBVA habría optado por cerrar una etapa tras años de colaboración institucional.

La Asociación Española Contra el Cáncer ya había justificado su marcha por "el impacto que la presencia de la asociación en el órgano de gobernanza del centro está teniendo en la relación con los pacientes, investigadores, socios y personas voluntarias".

Un órgano de gobierno ahora exclusivamente público

Tras estas salidas, el patronato del CNIO queda compuesto únicamente por representantes institucionales. Este órgano, encargado de la supervisión y dirección estratégica del centro, está presidido por la secretaria general de Ciencia, con la presidencia de honor correspondiente a la ministra del ramo. También forman parte representantes del Gobierno central y de varias Comunidades Autónomas.

En el último año, el patronato ha adoptado medidas relevantes en respuesta a la situación interna. Entre ellas, destacan el cese de la directora científica y del gerente del centro, así como el despido posterior de varios altos cargos. Estas decisiones se han producido en el marco de una investigación sobre una presunta trama de corrupción que habría operado durante años en el organismo.

La investigación, actualmente en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, analiza las posibles irregularidades en la gestión de contratos y recursos, con un volumen económico significativo.

A este escenario se suma la retirada de un estudio científico vinculado al CNIO sobre cáncer de páncreas, tras detectarse conflictos de interés no declarados por parte de algunos de sus autores. Este trabajo había servido de base para una campaña de recaudación de fondos impulsada por la Fundación Cris Contra el Cáncer, que logró reunir más de 3,6 millones de euros

CSIF pide implicación del Ministerio ante los despidos

En paralelo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con representación en el Comité de Empresa del CNIO, ha solicitado formalmente una reunión urgente con el Ministerio de Ciencia para abordar la situación del centro y la representación de los trabajadores.

El sindicato advierte de que en una sola jornada han cesado nueve empleados —seis del área de informática y tres del servicio de esterilización—, lo que eleva a más de una veintena los despidos en las últimas semanas. Según trasladan, estas salidas se han producido sin la consulta previa al Comité de Empresa, tal y como establece la normativa vigente.

🚨Seis informáticos y tres trabajadores de esterilización finalizan hoy sus contratos en el CNIO, elevando a más de 20 los despidos#CSIF reclama al Ministerio de Ciencia una reunión urgente ante la parálisis del centro: reclamamos transparencia, defensa de los derechos de la… pic.twitter.com/cU8fO38asx — CSIF Nacional (@CSIFnacional) April 30, 2026

Desde CSIF subrayan que estos recortes afectan a áreas esenciales para el funcionamiento del centro y los vinculan a la parálisis en la gestión derivada de las investigaciones en curso y los recientes cambios en la dirección. Además, alertan de que este contexto está generando inestabilidad tanto en la actividad científica como en las condiciones laborales.