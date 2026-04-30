El PSOE entra en pie de guerra por Begoña Gómez

El PSOE ha convertido el ataque en oportunidad, el ruido en argumento y la defensiva en ofensiva. Un movimiento que, lejos de agotarse en esta polémica, anticipa nuevos capítulos que los socialistas aspiran a capitalizar para desviar el foco del juicio que más les inquieta y que amenaza con erosionar los cimientos del Gobierno y del PSOE.

Desde la cúpula de Ferraz hasta el último escalón territorial, el argumentario se desplegó con precisión quirúrgica: el "acoso" de Vito Quiles y la "complicidad" de los partidos de la oposición. La estrategia pasa por confrontar sin ambages, incluso contemplando la vía jurídica, y por cohesionar a su electorado en torno a una idea de resistencia frente al "todo vale", a las puertas de la campaña andaluza. "Begoña, todo mi apoyo y cariño. No podemos permanecer en silencio ante lo que constituye un claro caso de acoso y persecución hacia tu persona", escribía la ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Gobierno y partido activaron en cuestión de horas un cierre de filas férreo, casi marcial, en defensa de Begoña Gómez tras la difusión en redes de un vídeo de Vito Quiles que, a juicio de los socialistas, representa "el odio, la persecución y el hostigamiento a quien piensa diferente", según expresó en redes la secretaria de Organización del PSOE y sucesora de José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el cargo, Rebeca Torró.

De forma calculada, los socialistas han querido proyectar un mensaje de "solidaridad" hacia la mujer del presidente, aprovechando la polémica en clave política y abriendo un nuevo frente contra el Partido Popular: "Hay partidos que llevan años blanqueando estas actitudes e incluso financiando estas prácticas. Pedimos a Feijóo que condene estas actitudes y diga basta ya", aseveró la portavoz nacional Montse Mínguez, en términos muy similares a los empleados por el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien responsabilizaba a PP y Vox de "destruir la convivencia en las calles y manchar nuestras instituciones".

"Hoy se ha cruzado una frontera que ninguna democracia puede normalizar, que una mujer sea agredida, perseguida, acosada o intimidada por ser la pareja del presidente del Gobierno. Es violencia política y es una vergüenza democrática", recogía la secretaria adjunta a Organización del PSOE, Anabel Mateos.

Los perfiles oficiales del PSOE han amplificado de forma sistemática los mensajes de apoyo, levantando una suerte de muralla digital en torno a la figura de Gómez, acusada por cuatro delitos, mientras el presidente Sánchez opta por desaparecer del foco público y no reaccionar al vídeo en el que se le pregunta acerca de las presuntas irregularidades que rodean su actividad profesional.

Precisamente hace tan solo cinco días, se cumplió dos años de los cinco días de reflexión de Sánchez tras su "carta a la ciudadanía" tras la apertura de diligencias judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, a manos del juez Peinado.