El PSOE niega las chistorras de Koldo y defiende la "legalidad" de sus cuentas

Las famosas "chistorras" han irrumpido con fuerza en el interrogatorio del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, que ha afirmado sin rodeos haber recibido billetes de 500 euros de Ferraz. Un testimonio que dinamita la versión del extesorero del PSOE: "Nunca hemos dado billetes de 500 euros".

La actual secretaria de organización, Rebeca Torró, se ha apresurado a salir en redes sociales con el mismo guion: la formación "nunca" ha entregado billetes de 500 euros. "De nuevo: mentiras que solo responden a estrategias de defensa en juicio", insiste la dirigente socialista, parapetándose en la excusa ya utilizada de desacreditar a quien señala, como ya hicieron con el comisionista Víctor de Aldama, porque —dicen— como acusado "está en derecho de no decir la verdad".

El Partido Socialista NUNCA ha entregado billetes de 500 €. De nuevo: mentiras que solo responden a estrategias de defensa en un juicio. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) April 30, 2026

Desde Ferraz se atrincheran en un eslogan repetido hasta la saciedad: "el PSOE es el partido más fiscalizado de España". "Nuestras cuentas son públicas, transparentes y absolutamente legales. Cada euro está controlado y verificado", insisten, mientras despachan como "afirmaciones sin pruebas" un asunto que ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional por una presunta financiación ilegal, línea roja para los socios de investidura de Pedro Sánchez y que podría suponer la caída del Gobierno.

Mantienen que su bandera contra la corrupción es "transparencia, legalidad y colaboración con la Justicia", pero choca de frente con la realidad de un partido cuyo secretario general se refugió en un reiterado "no me consta" cada vez que se le planteó la más mínima sospecha de irregularidad en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.

El exministro José Luis Ábalos comparecerá el próximo lunes en una cita que puede resultar determinante. El día se perfila como un punto de inflexión para los socialistas, con el riesgo de quedar directamente señalados por quien fue uno de los pilares del poder y mano derecha de Pedro Sánchez. Pese a ello, intentan proyectar una serenidad difícil de sostener y hablan de "cero preocupación" ante un caso de corrupción que amenaza con golpear de lleno al Ejecutivo.