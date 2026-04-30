Europa exige mantener el veto a Delcy Rodríguez y trastoca los planes de Sánchez para la Cumbre Iberoamericana

Este jueves, el Parlamento Europeo ha votado sobre la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de levantar las sanciones a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que pueda asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebra los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid. La Cámara insta al Consejo de Europa a mantener la prohibición de que pise el continente, por una abrumadora mayoría de 507 votos del total de 573 emitidos.

El grupo de Sánchez en Europa, el S&D, incluidos los eurodiputados españoles, también la han respaldado, contradiciendo la postura del Gobierno. Los eurodiputados de Podemos, incluida Irene Montero, han votado en contra de seguir manteniendo las sanciones a la dirigente venezolana.

La resolución, promovida por el PP español, dice que "hasta que no se den pasos significativos hacia una transición pacífica a la democracia en Venezuela, incluida la liberación de todos los presos políticos (casi 500 todavía), la retirada de los procesos fabricados por el régimen contra la oposición venezolana y el establecimiento de una hoja de ruta para celebrar elecciones libres y transparentes, el Consejo no debería levantar sanción alguna impuesta a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos". El PSOE ha intentado enmendar el texto para dirigir la crítica hacia Donald Trump, según fuentes parlamentarias, sin éxito.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defiende la retirada de las sanciones a Delcy Rodríguez por ser actualmente la presidenta de Venezuela, y apela a la costumbre de no aplicar este tipo de medidas contra primeros ministros, ya que la prohibición de que pueda viajar a Europa se adoptó cuando era vicepresidenta de Venezuela. El Consejo Europeo deberá decidir al respecto, una vez conocido el mandato del Parlamento Europeo, que puede obviar, aunque la amplia mayoría dificulta que se lo salte.

La Cumbre Iberoamericana contará, como siempre, con la presencia del Rey Felipe VI, encargado de inaugurar la cita, y que se vería comprometido con la presencia de Delcy como le ocurrió a su padre, Juan Carlos I, cuando mandó "callar" al fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, en presencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo pretende dar a la cita el máximo protagonismo, en pleno desprecio de EEUU a España, y cuando Sánchez está siendo excluido de varias citas internacionales en Europa por la política que lleva a cabo en el exterior. Albares invitó la semana pasada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a asistir al encuentro del próximo mes de noviembre en nombre del monarca, después de la polémica protagonizada por los "abusos" de España durante la conquista del país.

Los vínculos de Sánchez con el régimen de Venezuela

La postura adoptada por el Gobierno de Sánchez con Delcy Rodríguez coincide con la buena relación que existe entre la mandataria venezolana y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que se vincula con el rescate a la compañía aérea Plus Ultra que está siendo investigado. La empresa recibió 53 millones de euros de dinero público. Todo ello tras la polémica visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas, donde fue recibida por José Luis Ábalos, en el conocido caso Delcygate.

La postura adoptada por España en el Consejo suele tenerse muy en cuenta en los asuntos referidos a Iberoamérica, pero la votación del Parlamento Europeo rechazando levantar las sanciones supone un escollo para los planes del Gobierno, que deberá defender con más ahínco a Delcy Rodríguez, y hacerlo en contra del mandato de la Cámara.