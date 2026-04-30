Iñaki Mendiolea, el exjefe de Gabinete de Antelo, se da de baja de Vox denunciando un partido "secuestrado"

El que fuera jefe de Gabinete de José Ángel Antelo durante su etapa como vicepresidente del Gobierno de la Región de Murcia, Iñaki Mendiolea, ha formalizado su salida de Vox, acompañando su decisión de duras críticas a la dirección nacional del partido.

Según informa Europa Press, Mendiolea ha comunicado su baja como afiliado a través de un mensaje difundido en la red social X, en el que señala directamente a la cúpula de la formación como principal responsable de su marcha. En este sentido, apunta que las expulsiones de miembros, tanto en el ámbito nacional como regional, han sido determinantes para dar este paso.

Hoy dejo de pertenecer a @vox_es. Lo hago desde el respeto a España y a quienes creímos en un proyecto necesario. Pero el rumbo actual, las decisiones de la cúpula y la falta de democracia interna me obligan a dar un paso al lado. pic.twitter.com/CO3jXWLMs5 — Iñaki Mendiolea (@InakiMendiolea) April 30, 2026

Críticas directas a la dirección nacional

En su escrito, el ya exafiliado carga con contundencia contra la dirección, asegurando que Vox está "secuestrado por cuatro illuminatis que imponen sus ideas con un absoluto y despreciable ordeno y mando". Asimismo, denuncia que estos dirigentes se estarían "llenando los bolsillos con sueldos indecentes".

A su juicio, la línea política actual responde únicamente a intereses particulares y no a las demandas de la base social. "Solo atienden a intereses personales y no al clamor entre los afiliados y simpatizantes", afirma, justificando así su decisión de abandonar lo que califica como "esta pantomima".

Mendiolea también alude al impacto negativo que han tenido en él las recientes polémicas que rodean al partido. En concreto, menciona el "desaliento y frustración" provocados por las filtraciones de audios y por los escándalos económicos que afectan al entorno del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Ruptura en Murcia

En clave regional, sitúa como punto de inflexión la expulsión de Antelo, así como la dimisión del Comité Ejecutivo, a la que se refiere como un "paripé". Ambos hechos han sido, según sostiene, "la gota que ha colmado el vaso" y han dejado al partido sin opciones de gobierno en la Región de Murcia.

El exdirigente advierte además de una creciente desafección entre los ciudadanos, asegurando que en la calle existe "una profunda decepción" con la evolución de Vox en los últimos meses.

Entre sus críticas, también cuestiona la decisión de poner el partido a nivel institucional "en manos de un asesor de las Cortes Valencianas que es un mojigato y un perfecto desconocido". "Tienes el cóctel perfecto para que este partido se convierta en un sainete político descomunal", añade.

Señalamientos a la cúpula y al nuevo rumbo

Asimismo, lamenta que dentro de la formación exista "muchísimo talento" que podría aportar al debate político, pero que ha sido apartado o expulsado por lo que describe como un "cinturón de hierro" en torno a Abascal y a la vicesecretaría de Acción de Gobierno. En esta línea, critica que se esté "menospreciando" a los cargos autonómicos, mientras desde Madrid se impone el argumentario en todas las instituciones.

Por último, Mendiolea señala la llegada de Ignacio Garriga y su equipo, junto con la "bunkerización" de Abascal, como factores clave en el deterioro del partido, asegurando que estos movimientos han provocado que todo haya "ido al traste".