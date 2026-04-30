Jorge Azcón tiende la mano en busca de acuerdos al jurar como presidente de Aragón

Jorge Azcón ha tomado posesión como presidente de Aragón este jueves en la sede del Parlamento autonómico, donde ha jurado su cargo y se ha mostrado dispuesto a la colaboración y al diálogo con el conjunto de fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad civil, pero también con el Gobierno de España: "Aragón avanza cuando hay acuerdos", ha dicho.

Azcón fue investido este miércoles presidente gracias a un acuerdo con Vox que posibilitó que fuera votado por una amplia mayoría de la Cámara y que, según ha recordó él mismo, representa a más del 52 % de los aragoneses. El pacto implica una vicepresidencia con una consejería vinculada y otros dos departamentos para el partido de Santiago Abascal, que se darán a conocer en los próximos días.

En su discurso de toma de posesión, sobre el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, ha agradecido su apoyo a Vox y ha asegurado que los dos partidos, con sus "diferencias" y sus "encuentros", van a trabajar "con lealtad y determinación" para desarrollar "un programa de Gobierno único".

Azcón es el primer presidente del PP que repite en el cargo en la historia de Aragón, aunque la anterior legislatura acabó a la mitad por la convocatoria electoral anticipada.

Y ha comenzado su discurso emocionado, puesto que lo hacía, ha dicho, "con profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir, de nuevo, la Presidencia del Gobierno de Aragón".

Ha reflexionado sobre la necesidad de respetar el sentido de las urnas porque son "la máxima expresión de la voluntad de un pueblo" y han de aceptarse, ha advertido, no sólo cuando avalan las propias posiciones, "sino especialmente cuando colisionan" con ellas.

Y por eso ha insistido en tender la mano al resto de fuerzas políticas, porque "cuando hay diálogo y acuerdos, y cuando se antepone el interés general a cualquier diferencia personal o ideológica, es cuando Aragón avanza".

La mano tendida se la ha ofrecido también al Gobierno central: "En Aragón siempre hemos estado a disposición de España", ha dicho en alusión al artículo del Estatuto de Autonomía que recoge que la colaboración de Aragón con España debe basarse en los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua.

Como los proyectos estratégicos de Aragón, los que "habilitan el desarrollo y dibujan un futuro próspero", pertenecen a todos los españoles, ha considerado que es necesario para su éxito la colaboración del Gobierno de la nación, y por eso no dejará de urgirle que aborde "con la necesaria celeridad" las infraestructuras que impulsan el progreso de la comunidad y que dote a la región con la financiación suficiente.

Azcón se ha referido en detalle a una de sus prioridades "de especial trascendencia", la vivienda, con el compromiso, ha dicho, de multiplicar por tres el actual parque de vivienda pública de la comunidad al final de esta legislatura y continuar con ese ritmo para que en los próximos ocho años esa multiplicación sea por siete.

"Trabajaré para que esta nueva etapa se caracterice por la estabilidad, por la ambición, por el crecimiento y por la defensa de los intereses compartidos por todos los aragoneses. Y, sobre todo, me emplearé a fondo para legar un Aragón mejor que el que recibí", ha zanjado.

La jura del cargo ha tenido lugar en el Patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería ante 450 invitados, entre ellos, la secretaria de Estado de Política Territorial, Míriam Álvarez; el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el secretario general del PP, Miguel Tellado y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.