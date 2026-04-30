Los socios del Gobierno exigen a Albares que explique en el Congreso cómo protegerá a la flotilla "secuestrada"

Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís han solicitado la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que exponga las acciones y decisiones que adoptará su departamento para proteger y asistir a los barcos y personas que participan en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, que fue este miércoles interceptada por el Ejército de Israel.

En el motivo de la comparecencia, los grupos solicitantes aseguran que la flotilla tiene "fines pacíficos y objetivos humanitarios" y que ha sido "atacada ilegalmente" por el Estado de Israel, "que ha secuestrado a sus miembros, incumpliendo la legalidad internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

En un mensaje en la red social X, el portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha calificado los hechos como "acto de piratería" y ha solicitado a la Unión Europea que exija al Gobierno israelí la liberación de los secuestrados, aclaración sobre los desaparecidos y romper relaciones con ese Estado.

"Desvergüenza y crimen de guerra"

Durante el Pleno que se ha celebrado este jueves en el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Ministerio de Exteriores hechos concretos frente a Israel: "Es una indecencia, es una desvergüenza y es urgente que el Gobierno de España haga algo concreto para pararle los pies a Israel y condenen sin fisuras esta nueva vulneración del derecho internacional".

Belarra ha apuntado que la flotilla "ha sido secuestrada brutalmente" cuando se dirigía a Gaza "pese al falso alto el fuego" para llevar ayuda humanitaria a los palestinos, "que están muriendo de hambre, frío y enfermedades y llevan sufriendo el intento de exterminio por parte del Estado terrorista de Israel más de dos años".

La diputada ha calificado esta acción como "un nuevo crimen de guerra" y ha incidido en que en esta ocasión Israel "se haya metido hasta las puertas de Europa". "Precisamente por no haberles parado los pies a tiempo, Israel se permite con total impunidad llegar incluso a aguas europeas. No sé qué va a ser lo siguiente. No sé si pretenden atracar la próxima vez en el puerto de Valencia o de Barcelona y ponerse a detener en España a los activistas propalestinos", ha señalado.

Además, Ione Belarra ha hecho un llamamiento, a través de la eurodiputada de Podemos Irene Montero, para que intervenga la Comisión Europea. "Si no se les para los pies, siguen, siguen y siguen, y ahora han secuestrado a una flotilla humanitaria en aguas europeas", ha advertido.

Precisamente en un mensaje en X, Irene Montero ha criticado el "secuestro" de la misión humanitaria de la flotilla en aguas internacionales con decenas de ciudadanos europeos a bordo. "Es una grave violación del derecho internacional que el Gobierno de España y la Comisión Europea deben impedir: son responsables de su seguridad", ha escrito.

Por su parte, ERC ha denunciado una "nueva vulneración del derecho internacional" y ha exigido la liberación inmediata de todas las personas detenidas, entre las que hay ciudadanos catalanes, así como garantías de que no se emprenderán acciones judiciales contra los integrantes de la flotilla.

Por todo ello, la formación ha reclamado en un comunicado al Gobierno español y a la Unión Europea una "posición firme y clara" ante unas actuaciones, que considera "inaceptables".

En la misma línea, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha condenado lo ocurrido y ha urgido al Gobierno a garantizar la "protección" y la "seguridad" de todas las personas que participan en esta misión rumbo a Gaza, entre ellas una decena de activistas de la solidaridad gallega con Palestina y docenas de ciudadanos del resto de España.

Después de mantener comunicaciones con la flotilla, Néstor Rego ha denunciado esta "nueva acción criminal del Estado sionista de Israel". Además, ha conminado al Gobierno a romper relaciones "de una vez por todas" con Israel por sus acciones de "piratería internacional" que, a su juicio, se suma a los "crímenes" por los que el Estado de Israel y la cúpula sionista "deben rendir cuentas" ante la Corte Penal Internacional.