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Política

Sánchez acusa a Israel de volver a "violar la legalidad internacional" por interceptar la flotilla propalestina

Moncloa tacha de ilegal la captura de los cooperantes y reclama a Bruselas sanciones urgentes contra el Gobierno de Netanyahu por el asalto al buque.

Libertad Digital
Moncloa tacha de ilegal la captura de los cooperantes y reclama a Bruselas sanciones urgentes contra el Gobierno de Netanyahu por el asalto al buque.
La Flotilla Global Summud antes de zarpar hacia Gaza. | Cordon Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cargar contra Israel tras la interceptación de la denominada Global Sumud Flotilla, denunciando que Israel ha incurrido de nuevo en una "violación de la legalidad internacional" al "asaltar" una embarcación civil en aguas que, según sostiene, "no le pertenecen".

En su habitual tono contundente en redes sociales, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo está haciendo "todo lo necesario" para "proteger y asistir a los españoles retenidos" por el Ejército israelí, aunque ha admitido que las actuaciones en marcha "no bastan". Por ello, ha reclamado a la Unión Europea que actúe con urgencia: "suspender el acuerdo de asociación YA" y "exigir a Netanyahu que cumpla la ley de nuestros mares".

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladarle la "más enérgica condena" del Gobierno. Desde el departamento que dirige José Manuel Albares subrayan que tanto la Embajada como el Consulado en Israel, junto con la Unidad de Emergencia Consular, permanecen "plenamente operativos" y en contacto con los organizadores de la flotilla.

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Asimismo, Albares mantiene conversaciones con otros ministros de Exteriores cuyos países también cuentan con ciudadanos implicados en la expedición, en un intento de coordinar una respuesta conjunta.

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