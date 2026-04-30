Problemas para Begoña Gómez: Peinado prueba que creó un certificado en base al software que agilizaba subvenciones

La defensa jurídica de la mujer del presidente ha optado por prácticas un tanto desesperadas: para intentar defender la ausencia de malversación en el uso de una directiva de Presidencia del Gobierno para llevar sus negocios privados, ha llegado a recordar lo que hacían el resto de esposas de presidentes. Y es que la situación no parece ser optimista para Begoña Gómez. En especial por la carga probatoria incorporada por el magistrado Peinado en este caso en el que la mujer de Sánchez se enfrenta a un cuádruple procesamiento – malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida –. Esa carga incluye ya, por ejemplo, la documentación que acredita que Begoña Gómez creó una certificación profesional en base al software que permitía ser considerado como un operador que cumplía con los requisitos de la supuesta "transformación social competitiva" y eso puede facilitar la percepción de subvenciones.

Peinado ha señalado en sus escritos que "debe añadirse, por su indudable relevancia, que el proyecto no se agotaba en el mero desarrollo interno de una herramienta tecnológica ni en la elaboración de una metodología de carácter académico", tal y como afirma la izquierda. Las distintas ramificaciones del Gobierno insisten en estos días en asegurar que no hubo explotación económica del software. Y eso no es cierto: "Incorporaba desde un inicio una evidente vocación de proyección externa y operatividad en el tráfico económico, mediante el diseño de una certificación profesional vinculada a la metodología TSC, orientada a acreditar que determinadas mercantiles reunían los estándares o condiciones exigidos para ser consideradas alineadas con la denominada transformación social".

TSC es la "transformación social competitiva" y eso implica que la empresa opera en líneas con las exigencias de la Agenda 2030, cuestión que puede facilitar el acceso a subvenciones de las que concede, entre otros, el Gobierno del marido de Begoña Gómez.

Hay que recordar que el juez Peinado ha incorporado ya otra prueba que puede resultar definitiva en el caso de Begoña Gómez y con respecto a la imputación relativa al software. Y es que fueron varias las fases en las cuales la mujer del presidente eludió el registro oficial del programa en la Complutense, confirmando, por lo tanto, que el objetivo era usar a la universidad para generar gratis un programa que pensaba quedarse Begoña Gómez para ella desde el primer momento.

El juez Peinado ha señalado en su último escrito que "en el seno de la Cátedra TSC, "creada" por la principal investigada, asesorada en su creación por Juan Carlos Barrabés Cónsul, se desarrollaron una serie de proyectos, uno de los principales fue el desarrollo de una plataforma digital, conocida como software". Se trata del famoso software que usó la mujer de Sánchez en su empresa – también llamada Transformación Social Competitiva (TSC) pero cien por cien propiedad de Begoña Gómez – pero que pagaron Google, Indra, Telefónica y un concurso público lanzado desde la Universidad Complutense.

Lo primero que demuestra la clara intención de Begoña Gómez es que "esta plataforma ya aparecía mencionada como uno de los objetivos de la Cátedra desde el inicio de la misma. Desde finales de 2021 María Begoña Gómez Fernández llevó a cabo actividades para lograr contactos e influencia con el fin de conseguir patrocinadores para dicho proyecto", señala el magistrado.

"El software o plataforma jamás se registró por los cauces establecidos para ello. Al tratarse de una obra creada por y para la UCM, el registro debía realizarse vía la OTRI, pero esto no ocurrió". La OTRI es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad y, por lo tanto, debía haber tenido registro del proyecto desde el inicio. Pero eso no ocurrió porque, si se hacía, la plataforma pasaba a ser controlado por la Complutense desde el primer momento. Y esa no era la idea de la mujer de Sánchez.

Es más, "al solicitarse por parte de la OTRI la firma del contrato de cesión de derechos, no se tuvo respuesta alguna. Y cuando María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez tuvieron conocimiento de la cesión de derechos en favor de la UCM cortaron de manera abrupta toda comunicación con la oficina encargada de la tramitación del registro (a favor de la UCM) y, al mismo tiempo, iniciaron los trámites para lograr controlar la propiedad y posesión del bien de manera privativa por parte de la principal investigada", resume el magistrado Peinado.

Por ello, concluye el juez, "María Begoña Gómez Fernández alojó el proyecto desarrollado en la Cátedra TSC, es decir, la plataforma o software, en la web transformatsc.org, dominio del que ella ya era titular, dominio que aparece en la marca registrada por ella misma el 10 de octubre de 2022 y dominio con exacta denominación que la sociedad limitada constituida el 21 de noviembre de 2023 por la propia María Begoña Gómez Fernández". Es decir, que "no solo se apropió del software, sino que creó un entramado de registros para poder tener un total control no solo del software, sino de la futura comercialización, publicidad o cualquier otra acción sobre el mismo".