Puente dice que Feijóo da "asco"

El nivel político ha cruzado ya todos los límites, con una polarización desbordada en la que los insultos y las descalificaciones se han convertido en norma cotidiana. En pleno contexto del juicio del caso mascarillas, que salpica al Gobierno y al PSOE, el ministro más activo en redes sociales, Óscar Puente, sucesor del acusado José Luis Ábalos, ha arremetido con dureza contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hasta el punto de afirmar que le da "asco".

El comentario llega después de que Feijóo se hiciera eco de lo ocurrido en el Tribunal Supremo, donde el comisionista Víctor de Aldama afirmó que "por primera vez" se señaló a" un presidente como el uno de una organización criminal" y que Pedro Sánchez era conocedor de la trama.

Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia. https://t.co/AIMumLF2aO — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2026

Puente no se ha limitado a cargar contra el líder del PP, sino que ha extendido sus ataques al secretario general del partido, Miguel Tellado, a raíz del vídeo difundido por Vito Quiles en el que se interpela a la mujer del presidente, Begoña Gómez, sobre las presuntas irregularidades que se le atribuyen y por las que está siendo investigada por cuatro delitos.

Está a la altura de Feijóo. De eso no cabe la menor duda. https://t.co/jgPxvd3RYK — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2026

En Moncloa sostienen que el presidente está "muy preocupado e indignado" por la situación de "acoso y agresión" que vivió su mujer este miércoles, al considerar que se están "normalizando conductas de odio". Aseguran además que la denuncia contra Vito Quiles se presentó ayer ante la Policía Nacional y que lo ocurrido constituye un hecho "ilegal".