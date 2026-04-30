Sánchez se borra de un acto en plena tormenta por el juicio de Ábalos y el vídeo de Begoña Gómez

El riesgo político para el PSOE aumenta por el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo el día en que está previsto que tanto Koldo García como quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, declaren en calidad de acusados. En medio de este ruido, y después de que el comisionista Víctor de Aldama señalara a Pedro Sánchez como conocedor de la trama, el presidente del Gobierno se ha borrado de su intervención en la presentación de la Estrategia Nacional Deep Tech, prevista para esta mañana.

Según fuentes gubernamentales, este cambio repentino en la agenda se debe a un "problema de comunicación interna, ajeno al presidente", ya que su presencia en el acto, en el que iba a acompañar a la ministra de Ciencia, Diana Morant, no estaba confirmada antes de que se publicara en la web oficial de Moncloa a última hora de este miércoles.

El presidente del Gobierno, por tanto, no tiene agenda este jueves, sin ningún acto al que acudir ni en el que exponerse públicamente, después de que dirigentes socialistas hayan asegurado "no estar preocupados" por lo que pueda decir el exministro José Luis Ábalos y tras la defensa cerrada de Ferraz a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a raíz de la difusión en redes sociales de un vídeo de Vito Quiles en el que se le pregunta por las presuntas irregularidades que rodean su actividad profesional.

Cabe la posibilidad de que el presidente haga una aparición en el Congreso de los Diputados con motivo del proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para blindar el aborto, que este jueves pasa su primer examen con el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad registradas por PP y Vox. La realidad es que lo que se vivirá hoy en el Congreso no es más que una votación simbólica, ya que Sánchez carece de los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta modificación constitucional.