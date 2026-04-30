Varapalo del Parlamento Europeo a Sánchez por la amnistía a Puigdemont

El Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que condena expresamente el abuso de amnistías e indultos en beneficio de responsables políticos, como es el caso de Carles Puigdemont en España. La enmienda incluida por la Cámara al Informe sobre el Estado de Derecho de 2025 ha salido adelante con el voto en contra del PSOE, que ha intentado tumbarla por todos los medios, según trasladan fuentes parlamentarias.

El texto, introducido por el grupo Patriots y apoyado por el PPE, recoge que "estas prácticas socavan el principio de igualdad ante la ley y erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho". El informe advierte, además, de que este tipo de decisiones promueven un progresivo debilitamiento de los mecanismos encargados de perseguir la corrupción.

Puigdemont sigue todavía pendiente de la sentencia del TJUE sobre la amnistía, que estaba previsto que se diera a conocer en marzo, pero ha sufrido varios retrasos y no tiene todavía fecha de resolución. El Ejecutivo espera que pueda ser avalada después de que el abogado de este tribunal, Dean Spielmann, dictaminara a favor de la norma, aunque con muchos matices.

La votación de este miércoles en el Parlamento Europeo ha tenido lugar en pleno juicio por el caso Ábalos, precisamente el día que declaraba en el Tribunal Supremo Víctor de Aldama. La enmienda rechaza, además, el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, incluyendo la persecución de adversarios y las injerencias en investigaciones por corrupción.

Advierte, también, de que los procesos judiciales motivados políticamente debilitan los principios constitucionales y los estándares europeos, dañando la credibilidad de las instituciones. En España, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por revelación de secretos en un proceso que se utilizó para perseguir políticamente a una adversaria política, Isabel Díaz Ayuso, por orden de Moncloa.

La colonización de empresas públicas

El informe, que ya fue un duro golpe para el Gobierno, condena también la interferencia de los gobiernos en los medios públicos en algunos Estados miembros y pide a los mismos un proceso transparente y abierto en la elección de sus órganos de gobierno. La referencia tiene relación con la toma de RTVE por parte del Gobierno de Sánchez, que mantuvo el Pleno para elegir la dirección del Ente el día inmediatamente posterior a la DANA, después de haber suspendido la sesión de control por ese motivo.

El próximo mes de julio está previsto que se publique el nuevo Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, y que podría incluir nuevas exigencias a España para garantizar la independencia judicial, como la ley de elección del CGPJ que el Gobierno se comprometió a aprobar ante Bruselas en su pacto con el PP. También sobre la independencia de la Fiscalía tras la condena a García Ortiz.