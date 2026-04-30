Violencia independentista: Rufián señala a una diputada de Junts y Arran publica un manual de "kale borroka'"

El independentismo catalán está en horas bajas y se torna más radical. Junts acusa a Gabriel Rufián de haber puesto en la diana a una diputada de Junts, la exalcaldesa de Gerona Marta Madrenas, quien fue abroncada y escupida en la calle por un individuo que le reprochó a gritos el voto contrario de Junts al decreto de la prórroga de los alquileres. Según el relato de Madrenas, el sujeto le dijo que la había visto en TikTok y que "por tu culpa echarán a millones de personas de sus casas". Fue después de que Rufián la llamara en el Congreso —en referencia al Congreso de los Diputados— "señora Madrenas de Vox" y exhibiera un billete de 50 euros para acusar a los "juntaires" de tener intereses inmobiliarios.

El líder de Junts, Carles Puigdemont ha puesto el grito en el cielo por el incidente sufrido por Madrenas, un acto que también se lamenta en el PSC y hasta en ERC, donde el sector contrario a Rufián es muy mayoritario, prácticamente los siete mil afiliados al partido. Sin embargo, cuando Júlia Calvet, diputada autonómica de Vox, fue agredida el pasado día de Sant Jordi en Barcelona, nadie alzó la voz, salvo el PP.

‼️#URGENTE Imágenes de cómo agreden a la diputada Julia Calvet y a simpatizantes y afiliados de VOX. No hemos dado ni un paso atrás. pic.twitter.com/6mldQkAjzV — VOX Barcelona (@vox_barcelona) April 23, 2026

Las juventudes de la CUP y grupos de autoproclamados antifascistas campan a sus anchas y agreden a políticos de Vox, del PP o de Aliança Catalana sin reparo y sin condena alguna por parte de socialistas, extrema izquierda e independentistas de todo signo.

El doble rasero es de tal envergadura que Carles Puigdemont llega a asegurar en un artículo en X que la violencia en la política catalana comenzó con la irrupción de Ciudadanos:

"El espíritu queridamente analfabeto, chapucero y falsamente directo que impuso ese proyecto contaminó la política y arrastró a algunos partidos y algunos políticos a competir con el mismo lenguaje. Aclaro: no quiero decir que sus representantes fueran analfabetos; a menudo eran todo lo contrario. Me refiero a la vulgarización y simplificación de los debates para rebajar el nivel de nuestras instituciones a ojos de la sociedad, y romper el respeto que nos han merecido secularmente las instituciones de la Generalidad —Parlamento, 'Govern', Presidencia—. Ese partido es hoy cadáver, pero su espíritu vive dentro de algunos espacios políticos. El propio PSC ha heredado la alergia a la catalanidad que tenía Ciudadanos, aunque lo hace más siguiendo las 'instrucciones' de Felipe VI que copiando el estilo de Lerroux, Rivera y Arrimadas".

Precisamente Albert Rivera e Inés Arrimadas fueron con frecuencia víctimas de insultos y agresiones en actos públicos en Cataluña. En lugares como Vich, grupos de independentistas fregaban con lejía las calles por las que habían pasado esos dirigentes de Ciudadanos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró sobre el señalamiento de Rufián contra Madrenas que "se ha hecho un 'a por ellos' al más puro estilo Vox".

📺Portaveu @miriamnoguerasM a #TotEsMouTV3 ⚠️ Aquesta actitud no l'havia vist en ningú que no fos de Ciudadanos o de Vox. ❌ I sense propostes sobre la taula. 📣 S'ha fet un "a por ellos" al més pur estil Vox. pic.twitter.com/bxvJQ8p1Hc — Junts per Catalunya Congrés i Senat (@JuntsxCatMadrid) April 29, 2026

Otra vez la mirada desviada, puesto que Vox no señala a sus adversarios políticos ni convoca actos contra ellos como sí hace esa parte del independentismo que son las juventudes de la CUP, Arran, a las que en Junts les ríen las "gracias".

Instrucciones para la kale borroka: "Arrojar huevos"

Y la última gracia de Arran, según ha avanzado El Mundo, es la edición de un manual que han colgado en su página web con todo descaro que incluye una serie de precisas instrucciones para atacar a los partidos considerados "españolistas", organizaciones como Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano y S'ha Acabat, y también contra Aliança Catalana, a pesar de compartir credo separatista.

"Si hay un tenderete convocado de alguna organización o partido fascista, se puede decorar el espacio donde se vaya a llevar a cabo. Se pueden poner lemas de 'alerta antifascista', pintar ratas, arrojar huevos podridos, pintura, bombas fétidas de larga duración..." se puede leer en el panfleto digital.

Los consejos incluyen también eso de desinfectar la zona que tan de moda se puso en Cataluña tras los actos de Ciudadanos. "Como acción más performativa, el día después podéis grabaros 'fumigando' el espacio donde hayan estado los fascistas", dice el manual de "kale borroka" catalanista.

En el documento también se anima a los presuntos antifascistas a "convocar el movimiento popular en un punto concreto para ir juntos en manifestación contra el tenderete, entre todos o un grupo preparado impedir que puedan realizar su evento con normalidad y demostrar que el fascismo no es bienvenido. Podéis poneros creativas y utilizar pintura, harina, jugo de remolacha, purpurina, lo que más os apetezca".

También se apuesta por cortar carreteras para impedir el acceso a los actos de los partidos o bloquear las entradas a los municipios donde se vayan a celebrar. Y a montar manifestaciones de rechazo en las instituciones en las que operen estas formaciones. "En el caso de que algún grupo de extrema derecha (sea un partido con representación o una organización externa) quiera presentar una moción o forzar una decisión claramente dentro de sus marcos de discriminación y exclusión de derechos y libertades, nuestras respuesta puede ser una concentración o manifestación de rechazo ante el edificio institucional pertinente el día en que se debata, intentar entrar y mostrar nuestro rechazo o hacerles una visita en su sede, organizar una campaña de sensibilización en contra...", recomienda el panfleto.

Los portavoces, en segunda fila

El manual alerta de que en los actos a boicotear puede haber policía, de modo que se recomienda grabar las identificaciones o detenciones, evitar que a ellos les graben las caras y a la hora de publicar un vídeo "aseguraros de que no se os pueda identificar de ninguna manera". Y a modo de colofón, se indica que "si sois un colectivo con portavoces, estos evitarán ponerse en primera fila o llevar a cabo las acciones más visibles".

Pero el problema según Puigdemont y Nogueras son Ciudadanos y Vox.