Borja Sémper se reincorpora tras superar su cáncer: "Descendí a los infiernos, transité por un túnel muy oscuro"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha reaparecido públicamente en el programa El Hormiguero, donde ha confirmado que ha superado el cáncer de páncreas del que fue diagnosticado el pasado 14 de julio. Visiblemente emocionado, el político ha anunciado que se encuentra "libre de cáncer" tras completar la quimioterapia en diciembre y pasar su última revisión médica el 21 de abril.

"Estoy libre, afortunadamente. Me emociono un poquillo", ha declarado durante la entrevista en el programa de Pablo Motos, en la que también ha reconocido haber vivido un proceso extremadamente duro tanto física como emocionalmente.

Sémper ha explicado que el tratamiento le obligó a apartarse de la vida pública y que sufrió importantes efectos secundarios: pérdida de peso, caída del cabello y múltiples ingresos hospitalarios. "Descendí a los infiernos, transité por un túnel muy oscuro", ha afirmado, añadiendo que ese sufrimiento también lo compartieron sus familiares y personas cercanas.

El dirigente popular también ha relatado cómo el diagnóstico llegó de forma inesperada durante una revisión médica impulsada por su esposa, la actriz Bárbara Goenaga. "Afortunadamente, me detectó un tumor en el páncreas en un estadio en el que se podía tratar y operar", ha explicado, agradeciendo a su mujer: "Gracias a Bárbara, estoy contándotelo aquí".

Asimismo, Sémper ha reflexionado sobre el impacto psicológico de la enfermedad: "Durante mucho tiempo pensaba que no hablaban de mí. Tú asientes y te pones serio, pero durante mucho tiempo sentía que no hablaban de mí sino de otra persona". También ha destacado el cambio de perspectiva vital que ha experimentado: "Todo lo que creíamos sólido es frágil. La salud es el silencio del cuerpo".

En este sentido, el político ha confesado que la experiencia le hizo replantearse su visión de la vida: "Yo me creía inmortal", y ha añadido que ahora percibe el tiempo de otra forma, con mayor conciencia de la fragilidad del futuro.

"Tenía una pena terrible por dejar de vivir", ha señalado, destacando que el mayor dolor que podía sentir era la posibilidad de no ver crecer a sus hijos ni continuar con su vida cotidiana.

Regreso a la vida política

Su intervención en televisión coincide con su inminente regreso a la actividad política tras casi 10 meses de baja. Sémper ha estado alejado de sus funciones desde el diagnóstico, aunque ha ido reapareciendo de forma progresiva en actos del Partido Popular.

El portavoz popular retomará oficialmente su agenda en los próximos días, con su participación prevista en un acto del Fórum Europa en Madrid el 5 de mayo.

El mensaje de Feijóo en X

Tras la emisión del programa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado públicamente la recuperación de Sémper en la red social X, con un mensaje de apoyo y bienvenida a su regreso.

He visto a @bsemper divertirse en El Hormiguero y se confirma que está en plena forma, así que el lunes le toca volver a trabajar. Borja, te esperamos en el Comité de Dirección. Tenemos muchas ganas de verte. https://t.co/K0qHUe2e7Y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 30, 2026

"He visto a Borja Sémper divertirse en El Hormiguero y se confirma que está en plena forma, así que el lunes le toca volver a trabajar. Borja, te esperamos en el Comité de Dirección. Tenemos muchas ganas de verte", escribía el líder del PP en sus redes sociales.