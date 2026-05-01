El bonobo del Pisuerga

Es imposible acercarse a cualquier noticia sobre el juicio a los hombres del círculo interno de Pedro Sánchez sin ponerse una pinza en la nariz y untarse el borde de las fosas nasales con Vicks Vaporub. El hedor que desprende esa colección de puteros, golfos, ladrones, apandadores y corruptos en general haría vomitar a una cabra de las montañas de Afganistán. Por eso los comandos mediáticos y políticos del Sanchismo en descomposición están aullando tan fuerte, y montando numeritos ridículos como la inexistente agresión de Vito Quiles a la tetraimputada sostenéibol para desviar desesperadamente la atención. Sin demasiado éxito, por ahora.

Entre todo el marasmo de dementes y siervos tecleando a puñetazos las chorradas que perpetra la agitprop del PSOE, un personaje destaca poderosamente: el Macaco de Pucela. Chimpancé mesetario. Gorila fluvial. Llámenlo ustedes como quieran. No deja de tener su miga que el ministro con más presupuesto del país pueda permitirse pasar en la red de Elon Musk más tiempo que un adolescente pajillero mirando tiktoks. "Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia". Eso tuiteó Óscar Puente el jueves, refiriéndose a unas declaraciones de Feijóo acerca del larguísimo testimonio de Víctor de Aldama en el Supremo. Es llamativo que Feijóo diciendo la verdad de forma tímida y discreta le parezca a Oscargután peor que los asesinatos de ETA o los atentados del 11 de marzo de 2004. Llamativo pero no sorprendente, porque es gracias a los votos de los asesinos etarras que un mandril con limitaciones intelectuales severas ha llegado a ministro, y todos sabemos a estas alturas que el PSOE le debe algo a Marruecos y hay vertederos que es mejor no remover.

Óscar Puente heredó la cartera de ministro de Transportes de un putero redomado que colocaba a sus prostitutas favoritas en empresas públicas dependientes del ministerio, y aun así ha conseguido hacer bueno a su antecesor. En apenas tres años ha degradado las infraestructuras públicas hasta límites norteafricanos, sumiendo a la red de ferrocarriles de cercanías y de alta velocidad en sucesivos caos. Como sangriento colofón, sus políticas simiescas provocaron la matanza de medio centenar de personas en unas vías mal mantenidas y peor gestionadas, que como consecuencia inmediata, han provocado la conversión de la Alta Velocidad Española en Medianeja Velocidad del Estado Estatal.

Óscar Puente es el responsable político, administrativo, y quien sabe si penal de cincuenta cadáveres mutilados sobre una vía de Andalucía, y sigue en su puesto. Por alguna razón como sociedad hemos normalizado que un ministro con sus trajes a medida manchados con la sangre de docenas de víctimas de su gestión pueda permitirse insultar a todo el mundo desde su atalaya, y sin consecuencias. Cuando la premiada Ketty Garat destapó por primera vez los tejemanejes de Ábalos, la reacción de la izquierda, de toda la izquierda, fue negar lo que teníamos delante de los ojos. Hasta que fueron imputados el ex ministro y Koldo –Aizkolari valiente, le llamó su jefe y amigo Pedro Sánchez–, mencionar el pasado como portero de un burdel del custodio de los avales sanchistas en las primarias del PSOE y consejero a dedo de Renfe era tabú entre el periodismo oficialista, y buena parte del que no. Hoy también niegan lo obvio: que las infraestructuras dependientes de Puente se caen a pedazos y que es intolerable que un ministro dedique más tiempo a insultar a periodistas no afectos que a evitar masacres como la de Ademuz. Óscar Puente sería un ministro indigno en cualquier país al norte del Estrecho de Gibraltar, pero es un digno representante de la mugrienta, corrupta, miserable y desvergonzada España sanchista.