El PSOE intentó que la UE condenara "enérgicamente" la intervención de Trump en Venezuela

El PSOE europeo apoyó este jueves la moción para mantener las sanciones a Delcy Rodríguez, pero lo hizo para evitar la "imagen de soledad" que suponía votar distinto a los más de 500 eurodiputados que respaldaron la resolución, según fuentes parlamentarias. En realidad, sus intenciones eran modificar el texto vía enmiendas para "condenar enérgicamente" la intervención de Donald Trump en Venezuela.

Según la propuesta registrada por los socialistas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el grupo de Leire Pajín quería que el Parlamento Europeo aprobara "una condena en los términos más enérgicos a la injerencia militar de Estados Unidos en Venezuela". Según testigos presentes, la eurodiputada negoció con los partidos visiblemente contrariada, consciente de las consecuencias que algo así podía provocar en las relaciones entre Europa y EEUU, lo que denota que la orden partía de Moncloa.

En pleno intento de Bruselas por apaciguar a Trump en lo referente al gasto en defensa de la OTAN o la política arancelaria, si la UE hubiera aprobado esa enmienda habría provocado un auténtico choque de trenes que habría favorecido sólo los intereses de Pedro Sánchez, centrado en hacer de la política internacional y las cuestiones diplomáticas un arma arrojadiza contra la derecha a nivel interno.

Espaldarazo a Delcy Rodríguez

El PSOE europeo registró, además, otra enmienda para respaldar a Delcy Rodríguez, amiga de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se señala por el rescate de Plus Ultra. El texto decía que la UE "toma nota de la declaración de la vicepresidenta y alta representante Kaja Kallas, de 23 de febrero de 2026, en la que afirma que las autoridades venezolanas han adoptado algunas medidas, entre ellas, la liberación de presos políticos europeos".

Añadía una petición para que la UE "siga utilizando todos los instrumentos diplomáticos, jurídicos y financieros disponibles, incluidas sanciones graduales, a medida que se den pasos significativos hacia una transición pacífica y democrática". La moción aprobada recogía que "el Consejo no debe levantar ninguna sanción impuesta a los responsables de violaciones de derechos humanos".

El PSOE español justificó su postura de apoyo a la iniciativa final asegurando que "nuestras posiciones han quedado claras en las enmiendas presentadas" y dijo que la Ley de Amnistía venezolana "era insuficiente", en un intento por explicar la contradicción, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido públicamente que se levanten las sanciones a Delcy Rodríguez.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha invitado a la mandataria venezolana a la Cumbre Iberoamericana de los 4 y 5 de noviembre en Madrid, a pesar de que pesa sobre ella la prohibición de pisar suelo europeo. Su esperanza es que el Consejo Europeo, donde están representados los primeros ministros de cada país, acabe levantando esas sanciones.

El Ejecutivo no preveía, sin embargo, que la resolución de este jueves aprobada por el Parlamento Europeo obtuviera una mayoría tan amplia, lo que supone un duro escollo difícil de salvar para que el Consejo adopte una decisión contraria a la dictada por la Cámara. Sánchez deberá, por tanto, esforzarse mucho si quiere que Europa se pliegue a sus pretensiones, en un momento en el que el presidente está siendo excluido de encuentros internacionales por su acercamiento a China.