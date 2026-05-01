Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza las declaraciones de Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama el Tribunal Supremo, los cambios de la fiscal Peramato, la invitación de Delcy Rodríguez a España y las elecciones en Andalucía.

Koldo reconoce el cobro de chistorras

El exasesor del ministro Ábalos, Koldo García, ha admitido en el Tribunal Supremo parte de la jerga criminal de la trama: las chistorras eran billetes de 500 euros que le daba el PSOE. "Koldo corrige a Ferraz: sí cobró las famosas 'chistorras' del PSOE", titula La Razón. El reconocimiento de los pagos con estos billetes supone un nuevo problema para Ferraz y especialmente para el exgerente de partido, Mariano Moreno, que negó que la formación manejase billetes de esa envergadura y lo hizo declarando como testigo y, por tanto, obligado a decir la verdad. Koldo explicó que el PSOE los utilizaba en ocasiones para reembolsarle gastos.

Su abogada —que exasperó al fiscal Luzón— pidió que se le mostraran a su cliente varias hojas con esas liquidaciones de gastos y en la casilla de «anticipos fondos a justificar» de una de ellas aparecía la anotación «500 + 500». Y cuando le preguntó a Koldo si era posible que el PSOE le abonara con dos billetes de 500, no lo negó. Además, esa hoja de liquidación iba acompañada de otras que, según la letrada, el partido no había trasladado al Tribunal de Cuentas. Sumaban miles de euros. Siete mil en 2018, por ejemplo. Ferraz, sin embargo, ha vuelto a negar las chistorras y a defender la "legalidad" de sus cuentas.

El PSOE tiembla ante la confesión de Koldo sobre las "chistorras" 🎙️@Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/Q3qWdpLeDD — esRadio (@esRadio) May 1, 2026

Cuenta Leticia Barquín en LD que el PSOE se atrinchera en un eslogan repetido hasta la saciedad: "el PSOE es el partido más fiscalizado de España". Por lo demás, dice El País que "Koldo García se presenta como un subordinado leal de Ábalos y víctima de Aldama". Negó haber cobrado comisiones, protegió a su exjefe, José Luis Ábalos, dijo no recordar nada del asunto de las mascarillas, se enfrentó a Luzón, incluso a su abogada, que dejó de hablar con Sánchez cuando llegó a La Moncloa —por sentido común, dijo— habló de las supuestas amenazas o coacciones de Jéssica Rodríguez al exministro y ya. El resto de su declaración se centró en presentarse como un tipo que no se enteraba de casi nada de lo que ocurría a su alrededor, un tipo bonachón que ayudó de manera altruista a las Fuerzas de Seguridad del Estado a luchar contra ETA y los yihadistas.

La Razón, en el editorial, enmarca esta actitud en el juicio en "la esperanza de la obtención de un indulto del Gobierno, en el caso de que se cumplan las previsiones y sea considerado culpable de las graves acusaciones a las que se enfrenta".

Las donaciones al PSOE se dispararon en tiempos de Aldama

Víctor de Aldama, que es uno de los tres acusados en el caso Mascarillas, dijo el miércoles en el Tribunal Supremo que había entregado 1,8 millones de euros entre los años 2019 a 2020 y que Koldo le trasladó que él se encargaría de hacer "las asignaciones que tenga que hacer, serán bastantes personas para que hagan diferentes donaciones". Añadía el comisionista que era fácilmente comprobable, que solo había que mirar las cuentas del partido y ver el "pico de donaciones importantes de esos meses".

Hoy ABC titula "Ferraz triplicó las donaciones en el período denunciado por Aldama". En el año de la pandemia, 2020, las donaciones privadas aumentaron un 200% respecto al año anterior, hasta superar los 800.000 euros. El PSOE admite ese "pico", pero alega que el aumento de donaciones se produjo "por una campaña especial con motivo de la pandemia, que se destinaron a proyectos de investigación de la COVID-19" y que esas donaciones se destinaron al Instituto Carlos III. Son muchos los columnistas que estos días tratan al comisionista de "chivato o traidor" y a ellos les responde.

Por su parte, Federico Jiménez Losantos cuenta en El Mundo: "Las pruebas e indicios aportados por Aldama irán a las causas que en muchos juzgados amenazan a Sánchez. Tanto, que Peramato empezó ayer a purgar fiscales decentes y promover sicarios togados. Que, además, pretenden instruir los casos que les pueden condenar".

Peramato venga a García Ortiz

Teresa Peramato tomó el testigo de Álvaro García Ortiz cuando este fue condenado y dejó la Fiscalía General del Estado asegurando que llegaba para "cerrar heridas". En las últimas semanas había anunciado cambios en la carrera fiscal que sonaban a todo lo contrario, pero en las últimas horas ha consumado su venganza hacia quienes no apoyaron a su predecesor en el proceso judicial por la filtración de datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este viernes también se puede leer en la portada de El Mundo este titular: "La heredera de García Ortiz consuma su 'vendetta' contra la fiscal que lo inculpó". La fiscal general ha fulminado a la hasta ahora fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la profesional que actuó de testigo de cargo y admitió que nunca dudó de que la filtración de los datos procedía del ex-FGE, por María Isabel Martín, que está mil puestos por debajo de ella en el escalafón de la carrera y que formaba parte del equipo de cheerleaders que apoyaron en el juicio —como la propia Peramato— a García Ortiz. Al mismo tiempo, la FGE ha ascendido al Tribunal Supremo a Pilar Rodríguez —recordada como 'la cianuro' y que llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz— a pesar de que carece de experiencia para el nuevo puesto pero que, como jefe provincial de Madrid, le dio los correos de González Amador a su predecesor.

Ha impedido también el ascenso de Julián Salto, el fiscal de delitos económicos y, como guinda de este pastel, ha nombrado a la esposa del ex-FGE como teniente fiscal de Galicia a pesar de que ni siquiera vive allí. Ya hay reacciones. "Los fiscales cargan contra Peramato por premiar al entorno de Álvaro García Ortiz", titula La Razón.

España contra Bruselas por Delcy

En noviembre se celebra en Madrid la Cumbre Iberoamericana a la que asistirán numerosos jefes de estado y de gobierno. La Moncloa pretende que entre ellos esté Delcy Rodríguez como representante de Venezuela a pesar de las sanciones que le impiden entrar en el espacio Schengen como pieza clave del chavismo. Este jueves, el Parlamento Europeo ha votado una propuesta del PP sobre la pretensión del Gobierno de levantar esas sanciones y, tal como cuenta Maite Loureiro en LD desde Bruselas, "La Cámara insta al Consejo de Europa a mantener la prohibición de que pise el continente, por una abrumadora mayoría de 507 votos del total de 573 emitidos". Lo más curioso es que el grupo de Sánchez en Europa, el S&D, incluidos los eurodiputados españoles, también han votado en contra de levantar esas sanciones, contradiciendo así la postura del Gobierno.

Como dice nuestro editorialista, "el ridículo de Albares se eleva a alturas insólitas". Supone una nueva derrota para el Ejecutivo español que lleva meses intentado que Europa cambie su política respecto a Caracas. Sin embargo, no todo son malas noticias.

Según El Mundo "Delcy premia a Zapatero con un embajador de su círculo". Se trata de Timoteo Zambrano, que ha sido uno de los escuderos del expresidente en Caracas. En el pasado fue vicepresidente de la Internacional Socialista, ha cambiado de partido en numerosas ocasiones.

Arranca la campaña en Andalucía

Por último, El País descubre que, al sur de Despeñaperros, la principal preocupación de los ciudadanos es la sanidad, el cribado de los casos de cáncer de mama, no la vivienda.