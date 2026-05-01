Las pruebas en poder de la UCO confirman el rastro de Pedro Sánchez en los contratos de la trama en Canarias

Víctor de Aldama ha situado a Pedro Sánchez en la cúpula de la "organización criminal" de la trama socialista. Y lo cierto es que varias pruebas en poder de la UCO apuntan a la presencia del presidente en distintas fases de la venta de mascarillas, visita de Delcy, contactos con Air Europa, advertencias por el nivel de vida de Ábalos u otros negocios. El teniente coronel Balas de la UCO apuntó a uno de esos momentos: el de la llegada teóricamente prohibida de la narcodictadora Delcy Rodríguez a España. Y confirmó que, cuando la trama necesitaba acceder al presidente, lo hacía. Libertad Digital publica hoy algunas de las pruebas que avalan ese mismo acceso en otros de los negocios de la trama: la venta de mascarillas. Y es que la UCO ha accedido a audios que hablan abiertamente de que, en caso de problemas, se podía acceder al presidente del Gobierno para que desbloquear la situación. Justo lo mismo que le pidió Javier Hidalgo a la mujer de Sánchez en el rescate de Air Europa.

"Transcripción del audio de voz que Ignacio DIAZ envía a Victor DE ALDAMA". Ignacio Díaz es uno de los empresarios ligados a la trama: "Buenos días de nuevo, que me acaban de llamar de Baleares. Acaban de dar el okey para empezar mañana. Voy a organizar todo ahora, que quieren una web y montón de cosas, así que a ver si las tengo listas para esta tarde o mañana y han dicho que okey, y ahora diré al de Canarias. Lo voy a llamar para decirle oye de Baleares ya ha dicho okey para que se ponga en marcha también él ¿vale? Venga, luego te cuento. Hasta ahora". Se trataba de uno de los negocios cerrados por la trama tras la mediación de Koldo con Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.

"A los pocos minutos le vuelve a enviar otro audio de voz diciendo que se va a empezar con un contrato pequeño de 30.000 euros y luego ir prorrogándolo. Todo ello, supuestamente referido al contrato con la Administración Balear", señala la UCO en sus informes.

Pero surgieron retrasos y problemas. ¿Por qué? Pues porque había funcionarios ajenos a la trama que mostraban su oposición.

"Posteriormente, al medio día, el Presidente de Canarias le dice a KOLDO que Salvador ILLA le ha pedido una semana «[...) para los antígenos», mostrando su malestar por las pegas que estaría poniendo, explicando que le llamará". Y en ese momento surge el comodín. Porque señala abiertamente que, si no tiene respuesta "[...] tendrá que intervenir Ábalos o Pedro". La propia UCO especifica que esa referencias parece apuntar a "José Luís Ábalos y al Presidente del Gobierno". KOLDO, de hecho, informó en su respuesta de que "José Luis ÁBALOS está ocupado y que "termina en dos horas".

Y hay que recordar que desde el primer momento, los informes de la UCO han recogido expresiones de la trama en referencia a Sánchez como el "número 1", en alusión a la cercanía de Ábalos y Koldo a él y a la participación en el cambio de actitud del Gobierno de España con respecto a la oposición venezolana, a la que se traicionó tras la petición de Delcy Rodríguez.