Quién es Saif Abukeshek, el español de la flotilla propalestina retenido en Israel

El Gobierno de Pedro Sánchez ha condenado "la retención y posible traslado" a Israel del ciudadano con nacionalidad española y de origen palestino, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla interceptada por el Ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo y cuyo cargamento médico, según Israel, era principalmente "condones y drogas".

Según ha detallado el propio ministro, José Manuel Albares, cerca de 30 españoles participantes en la flotilla retenidos por el Ejército israelí han desembarcado en la isla de Creta, junto a otros tripulantes. Sin embargo, según la información del ministro, Saif Abukeshek habría sido trasladado a Israel, por lo que ha exigido su inmediata liberación.

¿Quién es Saif Abukeshek?

Abukeshek, residente en Barcelona, no es precisamente un desconocido en estos circuitos. Secretario de relaciones internacionales de la Intersindical Alternativa de Cataluña (un sindicato de izquierda radical que también defiende el "derecho de autodeterminación" de Cataluña), su trayectoria revela una implicación sostenida en iniciativas de presión política vinculadas a la causa palestina. Según su entorno, se trata de un activista comprometido con los "derechos de los pueblos". Lo cierto es que forma parte de una red de movilización internacional que busca tensionar el conflicto mediante acciones de alto impacto mediático.

El episodio más reciente lo sitúa como uno de los participantes en la denominada Global Sumud Flotilla, otro intento de romper el bloqueo marítimo sobre Gaza. No era su primera incursión en este tipo de operaciones. Hace apenas unos meses ya había tomado parte en la otra flotilla que partió de Barcelona, aunque en aquella ocasión abandonó la embarcación antes de su interceptación en aguas internacionales.

No es la primera vez que Abukeshek se enfrenta a problemas con las autoridades. Según su propio sindicato, ya fue detenido en Egipto cuando intentaba acceder a Gaza por vía terrestre, en otra operación orientada a desafiar las restricciones impuestas en la zona.

Por el momento, Israel ha decidido mantener bajo custodia tanto a Abukeshek como al brasileño Thiago Ávila, mientras ha liberado al resto de integrantes de la flotilla interceptada. Según la IAC, ambos podrían enfrentarse a cargos relacionados con terrorismo bajo legislación israelí, una acusación de enorme gravedad.