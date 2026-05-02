Aldama va con todo contra Sánchez: la declaración bomba que lo hunde

La actualidad política española ha quedado marcada por la explosiva declaración de Víctor Aldama ante el Tribunal Supremo, donde ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "líder de una organización criminal". Según ha relatado Aldama, el jefe del Ejecutivo era plenamente consciente de las operaciones que se estaban llevando a cabo y se referían a él internamente como el 'número uno'. Esta confesión coincide con las líneas de investigación que ya apuntaba la UCO en sus informes previos sobre la trama Koldo.

Uno de los puntos más destacados de la comparecencia ha sido la revelación de la cercanía entre Aldama y Sánchez. El empresario ha relatado cómo Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, le facilitó un encuentro con el presidente en el que este le habría agradecido su labor: "Sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias". Este encuentro quedó inmortalizado en una fotografía realizada por el propio Koldo, lo que desmiente la versión oficial de que no existía relación alguna entre el mandatario y el comisionista de la red.

En el transcurso del análisis en El Programa de Cuesta, se ha hecho especial hincapié en la gravedad de las acusaciones referidas a la adjudicación de contratos públicos. La defensa del PSOE se ha centrado en desacreditar el testimonio alegando falta de pruebas documentales. Sin embargo, los colaboradores de Libertad Digital subrayan que el testimonio de un testigo ante un tribunal tiene valor de prueba por sí mismo, especialmente cuando este se autoinculpa de delitos graves. Además, la credibilidad de Aldama se ve reforzada por el hecho de que su declaración ha sido negociada con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de beneficios procesales, lo que implica que el Ministerio Público otorga veracidad a sus palabras.

El papel de Koldo García vuelve a quedar en entredicho al ser descrito como el ejecutor que tenía acceso total a la estructura del Estado. La pregunta que se plantea es por qué tantos ministros de diferentes áreas atendían las peticiones de un simple asesor o chófer. La respuesta que ofrece el testimonio de Aldama es clara: Koldo hablaba en nombre del presidente del Gobierno. Esta estructura de poder permitía que se agilizaran licitaciones a cambio de supuestas donaciones irregulares al partido.