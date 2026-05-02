El Gobierno mantiene la invitación a Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana: "Buscan legitimarla"

El Parlamento Europeo asestó un duro golpe al Gobierno el pasado jueves, cuando votó a favor de mantener las sanciones a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en plenas maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir que venga a la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre en Madrid. A pesar de ello, Pedro Sánchez mantiene su intención de traerla.

Por ello, el PP ha registrado una pregunta en el Senado para alertar de las posibles consecuencias, a la que ha tenido acceso Libertad Digital. "La presencia institucional de una dirigente del régimen venezolano, en un marco internacional organizado en España, puede interpretarse como un gesto de normalización política pese a las denuncias persistentes sobre vulneraciones de derechos humanos, deterioro democrático y represión de la oposición venezolana", señala el grupo de Alicia García.

"¿Qué garantías exigirá el Gobierno de España para que la Cumbre Iberoamericana no sea utilizada como instrumento de legitimación internacional del régimen venezolano?", interpelan al respecto. El Ejecutivo intentará, previsiblemente, que el Consejo de Europa le levante el veto, pero será difícil tras la abrumadora mayoría de más de 500 eurodiputados que han pedido la prohibición de pisar suelo europeo mientras no haya avances hacia la democracia en Venezuela.

Las supuestas "exenciones"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya anunció su intención de invitarla a la Cumbre, cuando todavía pesan sobre ella sanciones. El País publicaba el pasado jueves que la UE contempla "exenciones" para permitir viajar al continente a personas sancionadas, si se dan determinadas circunstancias. Esto aventura que el Gobierno tiene intenciones de acogerse a esos supuestos para que Delcy Rodríguez pueda estar en Madrid, en caso de no lograr que el Consejo de Europa retire antes el veto.

Entre las supuestas causas que podría esgrimir Sánchez para saltarse el mandato europeo estaría la "asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales", ya que se trata de una Cumbre Iberoamericana con presencia de distintos países. En cualquier caso, el Gobierno ya se saltó la prohibición europea que pesa sobre Delcy cuando permitió que aterrizara en el aeropuerto de Barajas, donde fue recibida por José Luis Ábalos en el conocido como Delcygate.

El empeño del Gobierno por agasajar a la mandataria venezolana respondería a la buena relación que mantienen con el régimen y, en especial, la amistad que le une a José Luis Rodríguez Zapatero, señalado por el rescate de Plus Ultra. De hecho, el PSOE intentó que la UE condenara la "injerencia de Donald Trump en Venezuela" por la extracción de Nicolás Maduro, tal y como contó este periódico, evidenciando todavía más su vinculación con la dictadura venezolana.