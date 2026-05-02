El PSOE ve teatro en el PNV y dice que no está en riesgo "absolutamente nada"

Las acusaciones y ataques entre el PNV y el PSOE no cesan después de que los separatistas vascos se molestaran con los socialistas por un 'meme' en el que aparecía Aitor Esteban, el presidente de la formación vasca, tirándose a la piscina. El PSOE ha intentado "calmar las aguas" tanto en País Vasco como en Madrid, donde los cinco diputados nacionalistas son imprescindibles para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.

El secretario general de los socialistas en el País Vasco, Eneko Andueza, ha acusado este viernes al PNV de "exagerar" por su reacción al 'meme' y cree que hay que dar tiempo para que "las aguas vuelvan a su cauce" y ha asegurado que "no está en riesgo" la coalición de gobierno tanto en el País Vasco como en Madrid.

Estos días se han evidenciado las diferencias entre el PNV y el PSOE, después de que, tras unas palabras de Aitor Esteban, hablando de los avances en la negociación del nuevo Estatuto, los socialistas publicaran una imagen del líder nacionalista lanzándose a una piscina con un texto en el que le reprochaban haber roto el consenso en torno al euskera en las ofertas públicas de empleo en las que los separatistas vascos quieren exigir un mayor nivel de la lengua vasca.

Este 'meme' llevó al PNV a calificarlo de "indecente" y anular una reunión prevista en Bilbao con el representante del PSOE Antonio Hernando y Eneko Andueza, para hablar de la reforma estatutaria.

El dirigente socialista vasco ha afirmado que toda esta "polémica no ha venido por ese meme". Andueza ha añadido que ese "meme" llegó "en el momento preciso" en el que el PSE "quiso llamar la atención" sobre que el PNV "estaba rompiendo el pacto de silencio en torno a la reforma del nuevo Estatuto" para "despistar e intentar tapar un error", el de haber roto "el consenso" sobre el euskera.

Eneko Andueza ha añadido que, en los últimos tiempos, el PSE y él, como secretario general del partido, han sufrido "campañas orquestadas por el propio PNV", en las que le "han faltado al respeto". Pese a las diferencias con el partido nacionalista, se ha mostrado rotundo al afirmar que ello "por supuesto" que no pone en riesgo la coalición de gobierno. "Yo no veo en riesgo absolutamente nada y es que hemos vivido momentos de tensión, que han sido tensiones artificiales provocadas por el PNV en los últimos años, muchas y siempre se reconduce".

Por último, preguntado si le ha llamado Pedro Sánchez tras esa polémica, respondió que el presidente del Gobierno tiene "cosas bastante más relevantes que atender, que hacer una llamada al secretario general de Euskadi". Andueza ha añadido que entiende que la Moncloa haya hablado con el PNV porque tiene sus propios intereses.

Este miércoles en el Congreso, se pudieron apreciar también los reproches intercambiados entre ambas formaciones. La líder del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, dijo a Pedro Sánchez que "usted sabrá cómo quiere llegar a la próxima convocatoria electoral y si quiere compañía o no". El jefe del Ejecutivo, con perfil bajo ante su debilidad en el Parlamento, le respondió que "claro que quiero buena compañía, como la del PNV".