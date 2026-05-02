El PSOE multiplicó la trama de licencias de energías renovables a lo largo de varios mandatos en Aragón. La Justicia ya ha acreditado que el origen de la red de presunta concesión amañada de licencias de energías renovables se remonta a cargos del Gobierno socialista de Marcelino Iglesias a comienzos de los 2000. Pues bien, partidos como Bildu, ERC, Podemos, Sumar, BNG o Compromís, que hacen alarde de su ecologismo, no han dejado de apoyar al PSOE a escala nacional pese a las denuncias desde, al menos, 2016, de grupos ecologistas ante las evidencias de la existencia de una trama de concesión de licencias con las denominadas como energías verdes.

Una de las organizaciones ecologistas más activas en la denuncia de lo que ocurría en Aragón fue Ecologistas en Acción, que denunció abiertamente los casos de puertas giratorias en Forestalia Renovables. Fue en 2016, dos años antes de la llegada de los pactos entre los partidos verdes y el PSOE para materializar la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez, cuando Ecologistas en Acción afirmó que "esta empresa contrata a ex altos cargos políticos de la Consejería de Medio Ambiente para defender los intereses de la Incineradora de Biomasa de Monzón".

Aún no apuntaban a las eólicas. Pero sí a la biomasa. Y a Forestalia. Y al Gobierno del socialista Javier Lambán. "Forestalia Renovables ha contratado a Luis Marruedo Espeja como abogado y representante con poderes para defender los intereses de la empresa, ante los distintos contenciosos administrativos interpuestos contra las autorizaciones otorgadas por el Inaga y el Ayuntamiento de Monzón, en el caso de la Incineradora de Biomasa de Monzón", dijo la asociación ecologista. "Luis Marruedo Espeja fue viceconsejero de Medio Ambiente y por tanto superior jerárquico del Inaga –organismo que otorga las autorizaciones ambientales- entre julio del 2007 y junio del 2011, durante la última legislatura de Marcelino Iglesias, en la que se encontraba de consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, del PAR", señalaron desde la asociación verde.

Las puertas giratorias, al descubierto

Ecologistas en Acción denunció más casos similares. "Meses atrás, Forestalia, en un intento de mejorar su imagen pública, fichó para dirigir su gabinete de comunicaciones a Eduardo Sánchez Salcedo, que fue jefe de unidad de Relaciones Institucionales del Instituto Aragonés del Agua –2009 a marzo 2016–, secretario del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión –2011 a octubre 2015–, jefe de Comunicación y Proyección Social en las Cortes de Aragón, en el Grupo parlamentario del PAR –2012 a marzo 2015– y asesor de comunicación del Departamento de Medio Ambiente –cargo de confianza– –hasta 2009–", apuntaron.

Ecologistas en Acción denunció estas prácticas por entender que "no parece ético que personas que han estado recientemente en cargos importantes de la Consejería de Medio Ambiente ahora hayan sido contratados por una empresa del sector para defender sus intereses".

La organización hizo públicas estas denuncias. Y se planteó públicamente preguntas como, "cuál fue la relación entre la empresa y los diferentes organismos en los que ha estado Luis Marruedo durante su época en el Gobierno que finalizó hace poco más de un año". A juicio de Ecologistas en Acción, "es necesario que se despejen todas las dudas sobre lo que entienden que es un caso de puertas giratorias". La organización ecologista añadió que "vistos estos vínculos entre políticos y empresa no es de extrañar la encendida defensa del proyecto que protagonizó el diputado del PAR, Jesús Guerrero, en la sesión de las Cortes de Aragón del pasado 4 de febrero –de 2016–".

Ética ausente, denuncias ignoradas

Ecologistas en Acción, por último, "se reitera en la denuncia de haber sido ninguneada por parte del Inaga frente a los insólitos tratos recibidos por Forestalia". Así, "mientras a la organización ecologista se le ha dificultado el acceso al expediente, no se les ha considerado parte interesada –aun solicitándolo y estando en derecho-, ni se les han comunicado algunas de las resoluciones, a Forestalia se le han facilitado prórrogas y plazos, y se les ha agilizado algunos pasos del procedimiento".

La respuesta de los partidos verdes a este tipo de asociaciones es conocida: acto seguido pactaron con el PSOE para darle el poder nacional sin pedir la más mínima responsabilidad por una trama que estalla ahora judicialmente con una dimensión aún difícil de evaluar.