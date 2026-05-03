La UCO y Aldama señalan a Sánchez como la cúspide de la "organización criminal"

En el Programa de Cuesta se analiza la figura de Pedro Sánchez bajo la denominación del "número uno", un término que ha cobrado especial relevancia a raíz de las testificales producidas en el marco de las investigaciones judiciales por el caso de las mascarillas. La trama, que involucra a figuras como Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, señala directamente al actual presidente del Gobierno como la cúspide de una supuesta "organización criminal" dedicada a la obtención ilícita de fondos y al tráfico de influencias.

Durante la exposición, se resaltan dos testimonios fundamentales que han arrojado luz sobre el funcionamiento interno de esta red. El primero de ellos es el del teniente coronel Baena, responsable de la UCO —Unidad Central Operativa— de la Guardia Civil, quien ha liderado las investigaciones sobre la corrupción que acecha al Partido Socialista. Según el relato de Balas, los implicados tenían una capacidad de acceso directa a las más altas instancias del Estado, llegando incluso a obtener el visto bueno del presidente para diversas operaciones de la trama.

El segundo testimonio clave es el de Víctor de Aldama, quien ha detallado de manera pormenorizada el escalafón jerárquico de la organización. En sus declaraciones ante el tribunal, Aldama sitúa a Pedro Sánchez en el escalafón uno, seguido por el exministro José Luis Ábalos en el segundo nivel, Koldo García en el tercero y él mismo en el cuarto. Este esquema organizativo sugiere que ninguna de las acciones de la red se realizaba sin el conocimiento o la autorización implícita de quienes ostentaban el máximo poder ejecutivo.