Las nuevas generaciones de españoles han tomado conciencia de que el poder de Pedro Sánchez es viejo, decrépito y criminal. Es un nuevo espíritu, frágil como las flores de primavera, pero más fuerte que toda la armazón de poder terrenal, por sólida que sea, de la tiranía sanchista. Ese espíritu ya está presente en todo el país. No será fácil vencerlo. Los socialistas lo saben y los del PP sólo barruntan a lo que se enfrentan. Ese nuevo espíritu tiene ciento de expresiones. Todas ellas han puesto en evidencia que sólo dos opciones claras y distintas se abren en la política española: o prioridad nacional o lo criminal se asentará en el territorio patrio por tiempo indefinido.

Guste a unos y disguste a otros, especialmente en los ámbitos de las agencias de propaganda del PP y el PSOE, una de esas manifestaciones ha sido protagonizada por Vox. Nadie mejor que este partido ha sabido canalizar políticamente esa alternativa; en realidad, ha puesto en jaque al PSOE y al PP. O se opta por lo criminal o por lo nacional. En varias regiones de España el PP se ha percatado del asunto y, naturalmente, ha optado por la vía del nuevo espíritu que empieza a recorrer la nación. Sí, sí, este espíritu es nacional o no es. Claro que hay vías intermedias, pero están llamadas al fracaso más estrepitoso. La ganancia que hoy podría obtener Juan Manuel Moreno, en Andalucía, adoptando una posición intermedia entre lo nacional y lo criminal, podría convertirse pasado mañana en un fracaso estrepitoso en la figura de Alberto Núñez Feijóo.

Lo declarado por Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo refuerza, aunque sin pretenderlo, la iniciativa de Vox. O se opta por el nuevo espíritu democrático o reforzamos a una organización criminal dirigida, según este imputado, por el presidente del Gobierno. "Formo parte de una organización criminal —ha argumentado Aldama con todo lujo de detalles—, cuyo número uno es Sánchez, presidente del Gobierno de España, el dos se llama Ábalos, exministro del Gobierno de España, el tres responde al nombre de Koldo, exasesor de citado Gobierno y el número cuatro soy yo mismo, Víctor Aldama". La cosa es clara. No se enreden en zarandajas jurídicas, o peor, en moralismos impostados. No traten de retrasar su juicio político, o su valoración moral, haciéndolos depender de lo que diga una sentencia judicial. Lo declarado por el delincuente es real y, por lo tanto, más que creíble: verosímil. ¡Es tan real que pocos españoles creen que los imputados saldrán absueltos! ¡Es tan real, sí, lo de la organización criminal, que nadie duda de que serán condenados y, posteriormente, indultados por el presidente del Gobierno, o sea por el presunto jefe de la organización! ¡Si toda educación debe ser política, creo que nada mejor para reforzar la prioridad nacional que seguir las sesiones del juicio del Tribunal Supremo contra la banda criminal de los Ábalos, Koldos y Aldamas!

Si nos tomamos en serio el juicio del Tribunal Supremo y las elecciones de Andalucía, nadie negará, salvo los obtusos o los cínicos, que en la política española sólo hay dos opciones: o se opta por lo criminal o defendemos la prioridad nacional. O Sánchez o Santiago Abascal, dirán los de Vox. Exacto. Creo que la vía intermedia está abocada al fracaso, aunque a corto plazo Juan Manuel Moreno consiga la mayoría absoluta.