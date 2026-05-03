Así queda el nuevo Gobierno de Aragón: todos los nombres de PP y Vox

El nuevo Gobierno de Aragón ya tiene forma y nombres. A pocas horas de que los consejeros tomen posesión este lunes en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, el presidente Jorge Azcón ha presentado un Ejecutivo de nueve departamentos en el que el PP mantiene el timón y Vox se hace con una vicepresidencia y tres consejerías, además de lograr el senador por designación autonómica.

Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, asume la vicepresidencia y se sitúa al frente de una macrocartera de Desregulación, Bienestar Social y Familia. No es un aterrizaje nuevo, pues ya ocupó responsabilidades en el anterior Gobierno autonómico, donde fue vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia desde agosto de 2023 a julio de 2024.

El reparto con Vox se completa con dos caras más. Arancha Simón Pérez se convierte en consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mientras que Luis Biendicho toma las riendas de Medio Ambiente y Turismo. En cuanto al perfil de ambos: Simón acumula más de dos décadas ligada al sistema de Riegos del Alto Aragón y experiencia directa en grandes infraestructuras hidráulicas, mientras que Biendicho, jurista de larga trayectoria en la administración autonómica, ha ocupado distintos puestos en el ámbito legal del Gobierno aragonés y empresas públicas.

En el lado del PP, Azcón opta por la continuidad en su núcleo duro. Mar Vaquero repite como vicepresidenta y mantiene Presidencia y Justicia, aunque cede el área económica para asumir también Cultura. Roberto Bermúdez de Castro sigue al frente de Hacienda, Interior y Administración Pública y Octavio López continúa sin cambios en Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial.

Uno de los principales movimientos se produce con Eva Valle, que se incorpora como nueva consejera de Economía, Competitividad y Empleo. Su perfil: experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, entre más cosas.

También hay cambios en dos departamentos sensibles. En Sanidad, Ángel Sanz sustituye a José Luis Bancalero tras su salida, mientras que Carmen Susín asume la cartera de Educación. Ambos llegan con trayectorias vinculadas a la gestión pública: Sanz con experiencia en servicios de salud y administración, y Susín con formación en Ciencias Políticas y especialización en gestión pública.