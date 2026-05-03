La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado en un acto de campaña que "necesitamos que las mujeres también puedan acceder a esas profesiones que tienen más nota que los hombres a la hora del corte". Según la exvicepresidenta, las mujeres "se quedan fuera de las carreras que no pueden estudiar porque no hay una oferta pública que permita acompañar sus vocaciones".

Las declaraciones han generado debate en redes sociales y muchos usuarios han cuestionado la interpretación de la candidata, recordando que el acceso universitario depende exclusivamente de la nota obtenida. "No use nuestro esfuerzo y talento para rascar votos", ha dicho la periodista Myriam Ávila en su perfil de X.

Estimada, candidata: Estudié Bachillerato en un instituto público que me ayudó a sacar la nota (de sobra) para acceder al Grado de Periodismo en la @unisevilla -mi gran vocación-, junto a otras muchas compañeras. No use nuestro esfuerzo y talento para rascar votos. https://t.co/6nISgVlol3 — Myriam Ávila (@MyriamAvilap) May 2, 2026

Sin embargo, los datos oficiales del sistema universitario español no respaldan la existencia de ningún mecanismo de admisión que distinga por sexo, ni en la EBAU ni en las notas de corte de acceso a la universidad.

Un sistema basado exclusivamente en la nota

En España, la admisión a los grados universitarios se realiza de forma objetiva en función de la calificación de acceso obtenida en la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y la nota de corte de cada titulación.

Esto significa que no existe ninguna preferencia por sexo en el proceso de admisión, ya que hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones por las plazas disponibles. Es decir, la asignación de plazas se realiza estrictamente por orden de nota, hasta agotar las plazas disponibles.

Por tanto, la afirmación de que las mujeres "no pueden acceder" a pesar de tener mejor nota no se corresponde con el verdadero funcionamiento del sistema de acceso universitario en España.

Las mujeres son mayoría en la universidad española

Los datos del informe ‘Datos y Cifras del Sistema Universitario Español’, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, muestran además una realidad opuesta a la idea de exclusión femenina:

Las mujeres representan el 56,5% del total del alumnado universitario .

. Alcanzan el 60,1% de quienes finalizan los estudios .

. Son mayoría en ramas como Ciencias de la Salud, Educación y Ciencias Sociales y Jurídicas.

En el curso 2024-2025, el sistema universitario español registró 1.827.272 estudiantes, de los cuales más de un millón eran mujeres.

Montero también ha vinculado la situación con una supuesta falta de oferta pública que condicionaría el acceso a determinadas carreras. No obstante, el sistema universitario español es mayoritariamente público. El 74,3% del alumnado estudia en universidades públicas y, además, estas ofrecen el 70% de los grados y másteres y el 90% de los doctorados.

En este contexto, la candidata socialista está centrando su discurso de campaña en la defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, con un énfasis particular en la universidad pública. María Jesús Montero ha insistido en la necesidad de un sistema "accesible y de calidad", al tiempo que ha criticado la supuesta "infrafinanciación" por parte del Ejecutivo andaluz que preside Juanma Moreno.

Más presencia de mujeres en Andalucía

En el caso de Andalucía, los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) analizados por la Consejería de Universidad muestran que la presencia femenina en titulaciones STEM (ingenierías, ciencias, tecnología y matemáticas)en universidades públicas andaluzas no solo no está estancada, sino que crece de forma sostenida.

Las mujeres matriculadas en titulaciones STEM alcanzaron las 23.753 estudiantes en el curso 2024/2025, lo que supone un incremento del 15,63% respecto a 2018/2019. En el mismo periodo, la matriculación masculina creció un 3,6%.

Los aumentos más destacados se registran en:

Informática: +66,01% (de 1.162 a 1.929 mujeres)

+66,01% (de 1.162 a 1.929 mujeres) Arquitectura y Construcción: +28,02% (de 2.748 a 3.518)

+28,02% (de 2.748 a 3.518) Ingenierías: +18,35% (hasta 7.250 mujeres)

+18,35% (hasta 7.250 mujeres) Matemáticas y Estadística: +23,23% (hasta 1.501)

En Ciencias Físicas, Químicas y Geológicas, la subida fue del 4,8%, y en Ciencias de la Vida del 1,95%.

En conjunto, las mujeres representan ya 18.864 alumnas en grados STEM en Andalucía, con incrementos también en máster (+19,34%) y doctorado (+14,81%).

Además, en el ámbito de la investigación, Andalucía registra su mayor cifra histórica de mujeres en I+D, con 14.214 profesionales, de las que 8.417 son investigadoras, situando a la comunidad en tercera posición nacional.