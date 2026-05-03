Problemas para Air Europa: Hidalgo ya admite encuentros con Ábalos tras negarlos en la Audiencia

Un juzgado ha admitido ya el caso del rescate de Air Europa con 475 millones de euros. Y, en medio de todo ello, han llegado las declaraciones ante el Supremo de Javier Hidalgo, el máximo responsable de la compañía beneficiada por el Gobierno de Pedro Sánchez y empresario que se reunía de forma habitual en pleno rescate con la mujer del presidente del Gobierno. Y resulta que en esas declaraciones en sede judicial, Hidalgo ha admitido recientemente encuentros con el entonces ministro Ábalos. ¿Qué ocurre?

Pues que él mismo dijo ante la Audiencia Nacional en 2024 que no había tenido encuentros. Libertad Digital publica los vídeos en los que se pueden ver las dos versiones. La explicación de Hidalgo a esta divergencia pasa por un matiz: que los ha admitido en materia de mascarillas pero no en materia del rescate de Air Europa.

En su reciente declaración en el Tribunal Supremo, y apenas unas horas después de que la secretaria de José Luis Ábalos revelara reuniones de Hidalgo y Aldama en el propio Ministerio de Transportes, Javier Hidalgo tuvo que admitir ante el juez este hecho. Es más, afirmó que Víctor de Aldama era su "canal de comunicación" con diversos ministerios y que se veía con Koldo de forma previa a ser recibido por Ábalos.

Dos versiones, un mismo juramento

Pero esta declaración puede generar un problema a Air Europa. Básicamente porque el mismo Hidalgo dijo ante la Audiencia Nacional en septiembre de 2024 que no había mantenido reuniones en el Ministerio de Transportes y con José Luis Ábalos, como, de nuevo, puede comprobarse en los vídeos que hoy reproduce Libertad Digital.

La versión de Hidalgo pasa, supuestamente, por la diferente materia abordada en cada caso. Hidalgo admite encuentros para hablar de mascarillas, pero no para hablar del rescate de la aerolínea. Pero hay que recordar que lo que sí que cambió en la declaración ante el Supremo es el hecho de que precisamente la secretaria de Ábalos había testificado haber visto personalmente esos encuentros con Ábalos en el Ministerio.

Calviño y Montero, en el foco

Hay que recordar que el ahora exconsejero de Air Europa e hijo del expropietario de la compañía, Javier Hidalgo, señaló y también ante el Supremo a las responsables de los Ministerios de Economía y Hacienda durante la pandemia, Nadia Calviño y María Jesús Montero, al ser preguntado por el rescate de Air Europa.

La aerolínea recibió un rescate de 475 millones de euros durante la pandemia después de que Hidalgo confiase en el empresario Víctor de Aldama y en sus contactos en el Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que destacaban el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El rescate fue otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda.

El empresario explicó durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el marco del juicio a la trama Koldo que "quien más intervino en el préstamo fue Economía —el Ministerio— y la SEPI". De esta forma, Hidalgo señaló directamente a organismos dependientes de las ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero. De esta última dependía en última instancia la SEPI, que, además, no contaba con presidente en ese preciso instante, ya que Vicente Fernández se vio obligado a dimitir por su imputación en otro caso de presunta corrupción.