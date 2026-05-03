Un posible nuevo decreto de vivienda se ha convertido en un foco de alta tensión política dentro del Gobierno de coalición. Desde el ala socialista del Ejecutivo insisten en mantener la "voluntad" de sacar adelante medidas, pero advierten de que no volverán a llevar ninguna iniciativa al Congreso de los Diputados sin garantías de consenso, tras el fracaso de la votación de este martes, del que trataron de desmarcarse dejando el desgaste en Sumar.

Lo cierto es que al socio minoritario se le estrecha el margen para presionar al PSOE, después de plantar al presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros extraordinario de abril hasta que se incluyeran medidas de vivienda en el decreto de ayudas por la guerra en Irán. Sánchez desactivó aquella reunión "convulsa", en palabras de Yolanda Díaz, troceando el paquete en dos decretos, aunque ya entonces dejó entrever sus dudas sobre la viabilidad parlamentaria de la medida.

Tras intentar trasladar la presión a la calle desde el propio Consejo de Ministros, Sumar mantiene su pulso y defiende llevar el decreto tantas veces como sea necesario para retratar a la derecha. Aun así, creen que existe una vía de acuerdo con Junts per Catalunya si el PSOE cede e incorpora sus exigencias.

Los de Carles Puigdemont han fijado una línea roja inamovible: deducciones fiscales para inquilinos y propietarios y, de forma irrenunciable, la exención de IVA para pymes con facturación inferior a 85.000 euros. Su posición es clara: no habrá apoyo sin un encaje íntegro de sus condiciones en el decreto. Desde el Ejecutivo admiten que estas exigencias son difíciles de asumir, aunque aseguran que "las estudiarán".

El ministro Pablo Bustinduy, que defendió el decreto con el respaldo visible de Sumar y la ausencia significativa de los ministros socialistas, ha reiterado su intención de reactivar "cuanto antes" una iniciativa similar y retomar las negociaciones con Junts per Catalunya y PNV, que se abstuvo alegando "falta de seguridad jurídica". En la misma línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, apostó por llevar el decreto "constantemente" al pleno "hasta que se cansen o la gente les pase por encima".

Sin embargo, dentro del propio Gobierno enfrían esa estrategia. "No desecho la idea del real decreto-ley, pero lo que hay que garantizar es que ese real decreto-ley vaya a ser convalidado en el Congreso de los Diputados", advirtió la ministra Isabel Rodríguez. Fuentes del Ejecutivo descartan la vía de aprobar de forma reiterada decretos que puedan ser tumbados mes a mes solo para mantener viva la medida.

Todo ello agrava una relación ya deteriorada entre Sumar y socios como Podemos o ERC con la ministra de Vivienda, cuya gestión ha sido abiertamente cuestionada hasta el punto de reclamarse su dimisión por su falta de avances ante uno de los principales problemas sociales. La tensión interna crece mientras el Ejecutivo se parapeta en el "estamos trabajando".