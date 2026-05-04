Yolanda Díaz exige más impuestos para los "tecnoligarcas" y pide "que bajen de la nube"

En una nueva incursión sobre el futuro del mercado laboral y la tecnología, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado un foro en el Congreso sobre Inteligencia Artificial para señalar a los que considera los nuevos villanos globales: los "tecnoligarcas". Con un tono marcadamente reivindicativo, la ministra ha instado a los dueños de las grandes plataformas digitales a que "bajen de la nube y pasen por Hacienda", sugiriendo que el éxito tecnológico no debería ser un salvoconducto para evitar el fisco español.

El momento más llamativo de su intervención llegó cuando Díaz decidió diseccionar el perfil sociológico de las grandes fortunas tecnológicas. Con una reflexión que mezcló la fiscalidad con la identidad, la vicepresidenta se preguntó en voz alta: "¿Por qué un puñadito de unos hombres blancos, heterosexuales, con mucho poder en el mundo... por qué les permitimos que no paguen impuestos?". En su análisis, el hecho de poseer más riqueza que estados enteros y cumplir con ese perfil demográfico específico parece ser el núcleo del problema de la falta de recaudación global.

Más allá de la cuestión identitaria, Díaz ha puesto bajo el radar a los centros de datos, esas infraestructuras físicas donde reside la IA, proponiendo para ellos un "impuesto específico" por su huella ecológica. Según la visión de Díaz, la Inteligencia Artificial no es un avance "neutral", sino una herramienta que debe ser intervenida para que se ponga "al servicio de la mayoría social", llegando incluso a celebrar que esta tecnología desplace aquellos empleos que ella misma cataloga como altamente contaminantes.

Como colofón, Díaz no ocultó su entusiasmo por la reciente "fuga" de la red social 'X' por parte de sectores de la izquierda alemana. Tras tildar a la plataforma de Elon Musk como una "red de odio y de fascismo", la ministra parece haber encontrado en el dueño de Tesla la personificación de todos los males que aquejan a la justicia social y climática que pretende liderar desde su departamento.