Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La Noche de Cuesta en una combinación de frentes judiciales y políticos que, según su análisis, vuelven a situar en el foco a José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y la Fiscalía General del Estado bajo la dirección de Peramato.

El punto de partida lo ha marcado la situación del exministro en el Tribunal Supremo: "José Luis Ábalos, se viste de cordero en el Supremo, niega las chistorras, dice que su relación con su prostituta se la gestionaba Koldo y que ya ha sido condenado porque es un caso mediático contra un Gobierno progresista". Para el periodista, el relato del exministro intenta enmarcar el caso como una persecución política, hasta el punto que "le ha faltado decir: y feminista porque es socialista", ha señalado el presentador del programa.

A partir de ahí, Cuesta ha ampliado el foco hacia el conjunto del caso de presunta corrupción que afecta al entorno del PSOE. Ha recordado que "la primera parte de los casos de corrupción del Partido Socialista, tocaba la parte de mascarillas, de las prostitutas, de las casas regaladas a Ábalos, de la licencia de Villafuel" y ha subrayado que en paralelo siguen aflorando elementos económicos de mayor calado. Entre ellos, la cifra que relaciona a Ábalos y Koldo con una operación de venta de inmuebles públicos: "Ábalos y Koldo hablaban de una comisión de 5 millones de euros por la venta de 6 edificios de la SEPI por un total de 250 millones".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Nueva maniobra de Peramato, esta vez contra el fiscal anticorrupción y Aldama pic.twitter.com/TaYRW6hO9x — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) May 4, 2026

Cuesta ha añadido que "Aldama entrega al Supremo más pruebas de la operación de la SEPI en la que se coló Begoña Gómez", situando nuevas informaciones en el centro del procedimiento.

El núcleo del editorial se traslada entonces a la Fiscalía General del Estado y a la figura de Peramato. Cuesta ha advertido de una actuación especialmente grave en el plano institucional: "La fiscal general Peramato ha estado ordenando al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que reviente el pacto de Aldama de colaboración con la Justicia".

El periodista ha explicado este movimiento como una decisión política encubierta bajo la estructura fiscal: "Todo vale con tal de proteger al amo Pedro Sánchez". Y ha añadido una crítica más amplia al estado de la institución: "La Fiscalía General se ha convertido en una auténtica pocilga" y "esta Fiscalía General del Estado no es de Pedro Sánchez, pero se está utilizando como si lo fuera".

Cuesta también ha repasado el papel de Víctor de Aldama como pieza clave en la aportación de pruebas. Ha destacado que ha entregado información relevante sobre la SEPI, contratos y operaciones financieras, incluyendo audios recientes: "Con los nuevos audios aportados por Aldama, sabemos que esa operación les iba a dejar 5 millones de comisión".

El editorial ha entrado después en el análisis del funcionamiento interno de la Fiscalía. Cuesta ha afirmado que Peramato se encuadra en una continuidad de mando político: "La mayor seguidora del delincuente Álvaro García Ortiz", "la que más aplaudía al delincuente Álvaro García Ortiz cuando éste acudía procesado al TS" y "la que sigue obedeciendo al amo Pedro Sánchez para pagar su nombramiento en el cargo".