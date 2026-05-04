Fiscal general con delito al fondo

El señor —es un decir— Álvaro García Ortiz, AKA Escafandro, ha sido condenado por un delito de extrema gravedad, sobre todo teniendo en cuenta que lo cometió siendo fiscal general del Estado, en contra de un ciudadano inocente y para perjudicar a un rival político del Gobierno.

Así ha pasado de fiscal general a delincuente en un salto que no se había visto hasta ahora y será difícil volver a ver. Y lo ha hecho en el tribunal más importante de este país y en un juicio con todas las garantías y toda la publicidad. Vamos, que se ha enterado toda España, como por otra parte es lógico.

Si a mí me cayese una así —cosa difícil porque yo no delinco como él—, me escondería en un zulo lo más lejos de la civilización posible, en parte porque no podría mirar a nadie a la cara, en parte por no hacerle más horrorosa la vergüenza a mi familia. Sin embargo, al fiscal delincuente lo vemos por ahí todo pimpante, con la cabeza bien alta y se diría que hasta presumiendo, una cosa como si hubiese logrado entrullar a un culpable, en lugar de ser el condenado.

Así ha ido este fin de semana a la cosa esa de Évole, de profesión entrevistador de delincuentes, a explicarnos lo bueno que es él y lo malos que son todos los demás, sobre todo los fachas. Lo malo es que García Ortiz tiene una defensa muy mala, como se vio en el Supremo, y su arrogancia tampoco le ayuda, así que ha tenido momentos grotescos, como cuando ha contado que borró su móvil el mismo día que había sido imputado, por pura casualidad, que a ver si no va a tener derecho a borrar el móvil cuando quiera y que no se podía imaginar que el juez le iba a pedir el móvil, que eso es insólito. A ver, lo que es insólito es que un fiscal general delinca, pero si ocurre tal cosa lo normal es que le pidan el móvil que, además, es posible que haya sido el instrumento con el que se violase la ley.

Por suerte para el señor —es un decir— García Ortiz, AKA Escafandro, Jordi Évole ha sido el único español que no se ha quedado con los ojos como platos ante ese despliegue de estulticia y la conversación siguió como si nada.

Sin embargo, esa comodidad y esa confianza han sido una trampa para el entrevistado, que con la guardia baja nos ha permitido ver hasta qué punto llega su rabioso sectarismo, de una profundidad que ríanse ustedes de la fosa de las Marianas. Así, el delincuente condenado nos ha explicado que la diferencia entre un fiscal progresista y uno conservador es que el primero defiende los derechos humanos y, por tanto, el segundo no. Y lo malo es que el tío ponía cara de creerse semejante burrada. También es verdad que todo ese sectarismo es inversamente proporcional a la capacidad del individuo, que no sólo ha demostrado no tener remilgos en delinquir cuando se lo mandaban o para contentar a los amos, sino también que no es el más listo de la clase.

Esa es la principal razón por la que él va por la calle, los actos sociales y los medios como si nada, mientras los demás vemos lo que hay tras esa máscara: tan sólo un delincuente cutre.