El PSOE extiende su guerra contra Vito Quiles al PP por grabar un vídeo desde el despacho de una diputada

El Partido Socialista ha presentado un escrito ante la Dirección de Comunicación del Congreso para que tome medidas contra Vito Quiles y exija explicaciones al PP por grabarse un vídeo desde, presuntamente, el despacho de una diputada, que podría ser Alma Alfonso, en el que anuncia una querella contra Begoña Gómez por falso testimonio.

La mujer del presidente le denunció previamente por supuesta agresión cuando le grabó en plena calle y las imágenes muestran que él fue la víctima. El grupo de Pedro Sánchez en el Congreso apela al Reglamento de la Cámara, recientemente reformado por la mayoría socialista y de Sumar, que prohíbe grabar y tomar imágenes a los redactores o reporteros.

En el caso de Vito Quiles, está acreditado como "redactor literario", por lo que el Reglamento no le permitiría tomar imágenes. En el vídeo grabado desde el Congreso, Quiles recuerda algunos capítulos protagonizados por la izquierda que no generaron revuelo alguno. En ellos, se les ve persiguiendo desde Mariano Rajoy a Ana Botella o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Anuncio acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer. pic.twitter.com/xS4zSkBD6O — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 30, 2026

El PSOE pide "analizar los hechos y ver si son constitutivos de infracción grave". Piden también preguntar a la diputada del PP que supuestamente habría prestado su despacho para que aclare si dio autorización a Quiles y si estaba presente mientras se grababa el vídeo. La Dirección de Comunicación tendría ahora que remitir el escrito a la Mesa que, escuchado el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, decidiría al respecto.