Entre 80 y 100 euros por un certificado de vulnerabilidad: el fraude de la regularización masiva de Sánchez

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado un esquema de irregularidades detectado en la provincia de Almería, en pleno desarrollo del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez. En un comunicado, apuntan a que determinadas asociaciones, algunas con sede fuera de la propia provincia, estarían emitiendo certificados de vulnerabilidad a cambio de dinero, sin llevar a cabo ninguna valoración social real del solicitante.

Y es que la regularización masiva de Sánchez sigue produciendo consecuencias negativas para los funcionarios y los propios inmigrantes que dice proteger. Estos certificados de vulnerabilidad son uno de los documentos clave del proceso de regularización, ya que acreditan una situación de especial desprotección del inmigrante. La trampa, según el sindicato policial, reside en que algunas entidades se limitarían a rellenar el formulario oficial con los datos básicos del interesado, añadir el sello y la firma de la organización, y entregarlo sin haber realizado entrevistas ni seguimiento individualizado previo alguno. Un trámite vacío de contenido que, sin embargo, abre la puerta a la regularización.

El negocio de la vulnerabilidad

Lo que hace especialmente difícil perseguir estas prácticas, según el SUP, es la sofisticación del mecanismo de cobro empleado. "La obtención de estos documentos estaría vinculada a aportaciones económicas de entre 80 y 100 euros, formalizadas como supuestas cuotas de afiliación o donaciones", señalan desde SUP. A cambio de estos pagos, se entregaría un número de socio. Una suerte de ingeniería jurídica que sitúa la conducta en lo que el propio sindicato califica de "zona de difícil encaje legal y compleja persecución", pues dificulta la actuación de las autoridades incluso cuando los indicios son evidentes. "Esta situación se produce en un contexto de alta saturación del sistema, dificultad para obtener citas y presión derivada de los plazos, lo que estaría empujando a algunos solicitantes a recurrir a vías alternativas ante la falta de acceso ágil al procedimiento", afirman.

En el comunicado se advierte de que no se trata únicamente de un fraude económico a los inmigrantes, que pagan por un servicio que debería ser gratuito y riguroso. El problema de fondo es más grave: se está pervirtiendo un instrumento creado para proteger a los más vulnerables, convirtiéndolo en un formulario que puede obtenerse en cualquier despacho con sello de goma. "Eso convierte un instrumento social en un mero formulario rellenado y sellado", denuncian desde el sindicato.

Un proceso diseñado para el fraude

El SUP no se limita a denunciar los hechos concretos en Almería, sino que sitúa el problema como algo estructural que el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido ignorar. El sindicato recuerda que ya alertó desde el inicio de la regularización sobre los riesgos de un modelo diseñado para gestionar un volumen masivo de solicitudes "con plazos ajustados, medios insuficientes y criterios de valoración de amplio margen de interpretación". Unas advertencias que, subrayan, se recogieron incluso en el dictamen del Consejo de Estado.

La saturación del sistema ha generado el caldo de cultivo perfecto. Con dificultades para conseguir citas y la presión de los plazos, muchos solicitantes acaban recurriendo a vías alternativas que prometen agilidad a cambio de dinero. El diseño del proceso, basado en valoraciones subjetivas sin mecanismos homogéneos de verificación, ha creado las condiciones para que el fraude prospere.

Libertad Digital ya apuntó que esta chapuza del Gobierno para dar la vulnerabilidad a los regularizados convertía al proceso en un coladero, pues con la palabra del inmigrante es más que suficiente. Esta sencillo trámite corresponde a los Ayuntamientos y entidades colaboradoras. Además, el Ministerio de Migraciones, que encabeza Elma Saiz, publicó un listado de asociaciones que pueden expedir estos certificados; se encuentran en la lista ONG, asociaciones culturales, asociaciones agrarias e incluso LGBTI. Es decir, quienes hacían la ley eran plenamente consciente de las trampas. Y sin embargo, el Gobierno no hace nada para evitar el coladero.

Ante esta situación, el SUP exige una intervención urgente de las autoridades para "reforzar los mecanismos de supervisión, garantizar la trazabilidad de todos los certificados emitidos y establecer criterios verificables y homogéneos para la tramitación de los expedientes". En definitiva, lo que el sindicato reclama es que el Gobierno haga lo que debería haber hecho desde el principio: poner controles serios a un proceso que, tal como fue concebido, invitaba al abuso.