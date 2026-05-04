Feijóo visita Ceuta para reivindicar su españolidad frente a posibles represalias de EEUU

Alberto Núñez Feijóo acudirá el próximo sábado, 9 de mayo, a visitar Ceuta para celebrar el Día de Europa. La cita no es casual, se produce en plena escalada del Gobierno de Pedro Sánchez contra el presidente de EEUU, Donald Trump, que podría utilizar las dos ciudades autónomas para hacerle pagar al presidente sus desprecios, incluida la negativa a aumentar el gasto en defensa al 5%, según el acuerdo de la OTAN.

Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU se preguntaba recientemente si Ceuta y Melilla son españolas, siendo la primera vez que se cuestiona esta condición. La pregunta se produce en un contexto complejo, de constantes enfrentamientos de Sánchez contra EEUU e Israel, ambos aliados de Marruecos, país que siempre ha reivindicado la anexión de las dos ciudades autónomas, pese a no haber pertenecido nunca a su territorio.

Crece el temor a que Trump pudiera valerse de Ceuta y Melilla para elevar la presión sobre España, como hace también con las bases estadounidenses de Rota y Morón, que amenaza con abandonar tras la negativa de Sánchez a usarlas en la guerra de Irán. Además, EEUU ha amenazado con la expulsión de miembros del Ejército español en Washington y con echar a España de la OTAN, pese a que no cabe esta posibilidad, lo que da cuenta del enfado del Gobierno estadounidense con Sánchez.

La visita del presidente del PP adquiere, por tanto, especial relevancia en este momento y busca exhibir una política exterior distinta a la promovida por el Gobierno, como ha hecho también en alguna otra ocasión en Europa. Feijóo ha denunciado en varias ocasiones que Sánchez utiliza las cuestiones internacionales con intereses partidistas, y ni siquiera informa a la oposición de las decisiones adoptadas, como la relativa al Sáhara.

El anuncio de la visita lo ha hecho este lunes el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, que ha puesto en valor el interés del PP por "reivindicar la españolidad y la europeidad de Ceuta y Melilla". Se produce, además, en plena campaña de Andalucía, con la inmigración como uno de los principales ejes de la contienda, y Ceuta es una ciudad especialmente sensible a este asunto.