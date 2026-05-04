Caza furtiva en la Fiscalía General del Estado

No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, me representes o silencio o miedo. (Francisco de Quevedo y Villegas. Epístola satírica y censoria escrita al Conde–Duque de Sanlúcar. 1624)

Yo no soy cazador, pero hace años, en una revista que se llamaba Trofeo, leí que había especies protegidas como el lince ibérico, la nutria y el gato montés, que eran víctimas de la malaventurada muerte por arma de fuego a manos de cazadores desalmados. También que, pese a estar prohibido, existían cacerías nocturnas donde, con quebranto de las más elementales normas cinegéticas, se deslumbraba al animal con un foco muy potente y acto seguido, sin posibilidad alguna de fallar el tiro, se le fusilaba a sangre fría.

Aunque por el título y la entradilla quizá sea innecesario hacerlo, advierto al lector que esta tribuna viene a cuento de la defenestración de doña Almudena Lastra como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, abatida después de una reunión del Consejo Fiscal presidido por doña Teresa Peramato, fiscal general del Estado.

Si el motivo de la purga ha sido el que el fiscal Salvador Viada expuso a Rosana Laviada en la entrevista que el viernes le hizo en Es la Mañana de Federico, es decir, que la suerte de Almudena Lastra estaba echada desde el momento en que, con enorme dignidad, fue testigo de cargo en el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, entonces hay que reconocer que, en efecto, según cuentan sus más cercanos ojeadores y compañeros de cacería, la señora Peramato es experta en la técnica depurada del trampero sin escrúpulos que consiste en aproximarse lentamente a la pieza que está concentrada en lo suyo y acribillarla a placer. O sea, sin el menor respeto de las reglas éticas y morales de Diana, la diosa virgen de la caza y de la naturaleza.

El caso de la señora Lastra me reafirma en la tesis que desde hace años sostengo. Me refiero a que son muchas y letales las armas que algunos, en su penosa estulticia, manejan para acabar con la independencia de los fiscales. En la baraja de las ideas maquiavélicas, el as de oros de la dádiva, el caballo de copas de la conveniencia, el rey de espadas del poder y la agresiva sota de bastos juegan su papel a las mil maravillas. Nuestro actual modelo de fiscal no es el querido por el legislador constituyente, ni por la Constitución como texto fundamental. Por supuesto, tampoco por los ciudadanos demócratas que asisten atónitos a activismos políticos que tienen su raíz en ese modo de entender qué y cómo deber ser un fiscal constitucional.

A mi juicio, es tal la deformación, que hay fiscales que, alejados del sitio que les corresponde y comprometidos obstinadamente con los programas de unas siglas políticas, aspiran a convertirse en protagonistas del debate político. Lo malo es que con frecuencia lo consiguen. Precisamente por estos ejemplos, hay que elogiar al fiscal honrado que sabe que su labor viene marcada por las dos más claras servidumbres de su oficio: la verdad y la libertad. Los fiscales independientes e imparciales no admiten imposiciones ni consignas. Por ello, sus togas son las que los cazadores de tres al cuarto quieren ver colgadas como las cabezas de los ajusticiados que se balanceaban en las picotas erguidas a las afueras de los pueblos de España.

Que el Ministerio Fiscal lleva años sumido en una situación crítica, lo demuestra cualquier sondeo de opinión. ¿Por qué? Pues porque algunos, comenzando por el presidente del Gobierno y continuando con el ministro del ramo, el señor Bolaños, y la propia señora Peramato, siguen empeñados en que nuestro Ministerio Público no sea independiente, sereno e imparcial. También, porque entre todos y a lo largo de los tiempos, hemos permitido que la figura del fiscal se haya desnaturalizado y estoy aludiendo al fiscal con adjetivo, al fiscal progresista, al fiscal conservador, en suma, al fiscal político que desvirtúa su misión. Y porque los fiscales auténticos se han convertido en fantasmales pobladores de un cosmos de clanes, sectas y feudos que cumplen funciones muy lejanas a las señaladas en la Constitución.

En fin. Como ya es poco el espacio que me queda para decir más de lo que pienso sobre la cacería desatada contra la fiscal doña Almudena Lastra, deseo terminar con una referencia personal. Salvo por los periódicos y la televisión, no la conozco. Sí he oído de ella que es una excelente fiscal, que es muy trabajadora, estudiosa y que desarrolla su tarea de forma minuciosa, lo cual confirma la tesis de que en este país un fiscal no puede ir por la vida haciendo las cosas como la ley y su conciencia le dictan sin que esos clandestinos cazadores le socaven el ánimo y gasten el tiempo para obtener la presa.

Sin duda que la señora Lastra no ignoraba que la función en la que ha sido cesada era una carga que tenía que llevar con resignada compostura. Al igual que otros compañeros hicieron en su día, creo que ha dado muestra de una gran decencia y templanza. El silencio es, desde luego, el más rentable y también el más humilde remedio para quien se siente agredido con maniobras como las que ella ha soportado.

Conclusión: el fiscal independiente es una raza especial en el punto de mira de los francotiradores. Cuando desaparezca del todo sonará la hora de las lamentaciones y, como siempre, será tarde para lo que no fuere añoranza. Mi pronóstico es que o defendemos a nuestros fiscales de verdad y los protegemos del furtivismo practicado por algunos títeres de la justicia, o dentro de muy poco sólo los indiferentes y los afortunados podrán salvarse de la quema.

Por cierto. Hace un año, concretamente, el 21 de mayo de 2025, en El Mundo se publicó una tribuna que llevaba por título El Estatuto Fiscal: una oportunidad que no deberíamos perder y que, entre otras, hacía esta consideración:

"Para que se entienda bien: cuando el presidente del Gobierno formuló, digamos que con discutible tino, aquella pregunta retórica –¿La Fiscalía de quién depende?–, muchos gesticularon como el jefe de policía de Casablanca, exclamando ¡qué escándalo, he descubierto que en este local se juega! Pero nadie pareció identificar el verdadero problema: que aquella convicción presidencial coincidía exactamente con la cruda realidad".

Fin de la cita. He de señalar que el autor de aquella columna fue don Pedro Crespo Barquero, fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, a quien sólo conozco por el escalafón y por su condición de apreciable jurista, al igual que su mujer que es, justamente, doña Almudena Lastra.

Coda: Don Ventura Gómez de Arellano, un buen fiscal, a la vez que un fiscal bueno y que siempre estuvo en contra de que el Código Civil, en el artículo 1.459, al regular las prohibiciones para comprar y vender, llame individuos a los miembros del Ministerio Fiscal y que, por su rabiosa independencia no llegó a la categoría de fiscal de Sala, ni siquiera le concedieron la medalla de San Raimundo de Peñafort de tercera clase, en su testamento ológrafo dispuso que en la lápida figurase el siguiente epitafio: "La gente desea respetar a los fiscales, pero, a cambio, exige que acrediten que son personas de ley".