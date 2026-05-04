Niegan la amnistía a los separatistas que reventaron un acto de homenaje a Cervantes en 2018

Este lunes ha arrancado el juicio en Barcelona contra 18 separatistas a los que se les pide una pena de dos años y medio y 6.500 euros de multa por cabeza. Su delito fue boicotear con violencia y amenazas un acto cultural en la Universidad de Barcelona, un homenaje a Miguel de Cervantes en el paraninfo de la sede central de la universidad. Fue en junio de 2018, cuando todavía no se había cumplido un año del golpe de Estado. El acto había sido convocado por Sociedad Civil Catalana (SCC) y estaba siendo protagonizado por el historiador Ricardo García Cárcel, la bibliotecaria y documentalista Mari Carmen Penacho y Álex Ramos, ahora presidente de SCC y entonces su vicepresidente.

A las puertas de donde se celebraba la conferencia, titulada Homenaje a Cervantes, se concentró una turba independentista que comenzó a golpear las puertas y a verter amenazas contra el público asistente y los organizadores. Como el rectorado se negó a autorizar que los Mossos d'Esquadra entraran en el recinto, los responsables de SCC decidieron para evitar males mayores suspender el acto cuando ya había comenzado y salir del edificio. Fueron empujados, abucheados, coaccionados y amenazados.

Los que protestaban por el acto de homenaje a Cervantes habían sido citados por los Comités de Defensa de la República (CDR), el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes y las juventudes de la CUP, llamadas Arran. Además de tachar a los asistentes de "fascistas" se corearon cánticos terroristas entonces muy en boga en Cataluña como "pim, pam, pum, que no quede ni uno", según ha recordó José Rosiñol, que presidía la entidad constitucionalista.

Argumentos contra la amnistía

El juez y la fiscal de delitos de odio han vuelto a rechazar la petición de las defensas de que a sus patrocinados se les aplique la ley de amnistía. Tanto el magistrado como la fiscal sostienen que los hechos no quedan bajo el amparo de la ley de amnistía porque los incidentes ocurrieron en un contexto que no tenía nada que ver con el proceso independentista, ya que se trataba de un acto de naturaleza estrictamente cultural. A los acusados se les atribuyen los delitos de coacciones y contra el ejercicio de los derechos fundamentales. Entre ellos destaca Frederic Bentanachs, quien fuera miembro fundador de la banda terrorista Terra Lliure y uno de los rostros más siniestros del procés. Bentanachs era un elemento recurrente en todos los actos de carácter violento o intimidatorio contra quienes se oponían a la independencia. En la actualidad ejerce de concejal de Cultura por Junts, el partido de Carles Puigdemont, en la localidad leridana de Sanahuja.