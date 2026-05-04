Puente, Santaolalla, Iglesias y Facua impulsan un acto en Madrid contra Vito Quiles

El Ateneo de Madrid acogerá el próximo 21 de mayo un acto bajo el lema "Frenar a la extrema derecha", en el que participarán el ministro de Transportes, Óscar Puente; el secretario general de Facua, Rubén Sánchez; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias; y la activista Sarah Santaolalla.

La convocatoria ha sido impulsada por Facua y anunciada públicamente por su secretario general, Rubén Sánchez, a través de su cuenta en X. En su mensaje, el dirigente ha asegurado que no van a permitir que "agitadores a sueldo del PP y Vox" actúen "amenazando, acosando y difamando" mientras se presentan como periodistas. Además, ha advertido de que "está en juego la democracia".

No vamos permitir que agitadores a sueldo del PP y Vox se dediquen a amenazarnos, acosarnos y difamarnos disfrazándose de periodistas. El jueves 21 de mayo, acto en MADRID de la iniciativa FRENAR A LA EXTREMA DERECHA. Nos estamos jugando la democracia. pic.twitter.com/is8BM4mJwb — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 4, 2026

En la misma línea, Sarah Santaolalla también se ha pronunciado en redes sociales. "Debemos explicarle a la gente quiénes están pagando a estos agitadores, contar el acoso que estamos sufriendo y denunciar cada campaña de persecución y violencia a la que nos están sometiendo. Todos merecen saber la verdad. No todo vale", ha subrayado.

Debemos explicarle a la gente quienes están pagando a estos agitadores, contar el acoso que estamos sufriendo y denunciar cada campaña de persecución y violencia a la que nos están sometiendo. Todos merecen saber la verdad. No todo vale https://t.co/EuZtZhakrR — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 4, 2026

El acto se produce en un contexto marcado por la denuncia presentada por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el activista Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería de Las Rozas (Madrid).

En las imágenes difundidas posteriormente por Quiles, se aprecia cómo algunos de las personas que acompañaban a Begoña Gómez –como Lourdes Solís, miembro del PSOE de Torrelodones desde 2018– tratan de impedir que continúe grabando, produciéndose incluso momentos de tensión en los que Solís llega a agarrar al reportero.

En esos vídeos no se observa una agresión directa de Quiles hacia la esposa del presidente, tan solo le dirige preguntas relacionadas con los casos de corrupción.

Un vídeo desde el despacho de Alma Alfonso

A raíz de estos hechos, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un escrito ante la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados para esclarecer las circunstancias en las que Quiles ha grabado un vídeo dentro de la Cámara Baja. En ese contenido, según el escrito, el activista atacaba a periodistas y lanzaba advertencias sobre posibles acciones judiciales contra la esposa del presidente.

En este sentido, PSOE ha solicitado que se analice si se ha producido una infracción, al considerar que Quiles está acreditado como redactor literario, una categoría que no permite la grabación de vídeos en el interior del Congreso. Asimismo, ha pedido aclarar si el despacho desde el que se realizó la grabación —que, según el documento, correspondería a la diputada del Partido Popular Alma Alfonso— fue utilizado con autorización.