Sánchez abrió en el covid los aeropuertos de Baleares y Canarias con test de la trama y dejó cerrado el de Madrid

Noviembre y diciembre del año 2020 fueron meses muy agitados en el covid. Y en la trama socialista. La trama se había implantado fuertemente en Baleares –bajo presidencia de Francina Armengol– y Canarias –bajo presidencia de Ángel Víctor Torres–. No sólo lo hizo con el fin de vender sus mascarillas. También lo hizo para colocar sus test PCR.

Las reuniones fueron muy tensas en aquellas fechas con todas las CCAA. Las muertes no dejaban de sumarse pero la economía amenazaba con una quiebra y había que conseguir una fórmula para mantener la actividad sin perder el control del virus. La trama empezó a proponer a Canarias y Baleares un plan para abrir los aeropuertos por medio de un uso masivo de test PCR en los viajeros. Pero había un problema político: la adalid de esa medida era Díaz Ayuso, la misma que pidió al principio de la pandemia el cierre pleno de los aeropuertos para los viajeros con origen en zonas afectadas –era imposible en aquel momento controlar la entrada– y que, tras comercializarse los mecanismos de control de la enfermedad, pidió la apertura con fuertes controles de test. Y eso significaba darle la razón a la Comunidad de Madrid, algo que no barajaba Pedro Sánchez. La trama habló directamente con Ábalos, Ábalos con Sánchez. Y llegó el plan: una apertura temprana sólo en Canarias y Baleares, donde operaba la trama. Y así se adoptó a comienzos de diciembre de 2020.

"Hubo una reunión por videoconferencia con Salvador Illa. Era de las comunidades autónomas con los aeropuertos más importantes. Asistieron seguro las consejerías de Cataluña y Baleares, la de Canarias y la de Madrid. Se le dijo al Gobierno que había que abrir los aeropuertos. Era en el comienzo de la desescalada. Y en el siguiente Consejo Interterritorial se anunció que se daba permiso para abrir a Canarias y Baleares. Eso fue en diciembre de 2020", señala una fuente conocedora de aquellas negociaciones.

"Madrid, lógicamente, mostró su enfado. Y habló con Illa para abrir los aeropuertos de la mano del SUMA. No dieron permiso", añade esa misma fuente. Con lo que la trama pudo vender sus test PCR en los sitios donde contaba con fuerte implantación: Canarias y Baleares.

La negociación la llevó a cabo la trama, incluido con el Gobierno de España. Buscaba la aprobación de un protocolo de realización de test en los puertos y aeropuertos de Canarias y Baleares. Esa labor se desarrolló desde principios de noviembre de 2020. Y Koldo García Izaguirre se implicó de primera mano informando al entonces presidente canario y ahora ministro, Torres, de que las pruebas iban a realizarse "en breve" porque el propio Ábalos lo había abordado con Pedro Sánchez aprovechando un viaje a Valencia.

Torres y Koldo, mano a mano

"Hoy en Valencia el presi lo habló con José y José le dijo que es necesario así que por eso te digo que es fijo además mañana lo cierran Salvador –Illa– y el presi –sic.–", señaló un mensaje en poder de la UCO remitido por Koldo a Torres el 5 de noviembre de 2020.

Otros mensajes posteriores confirman este plan. Fue el propio Torres quien se dirigió a Koldo para acelerar la implantación del protocolo. "¡No hay puta manera con Illa!", le dijo Torres a Koldo, a la vista de que no le daba la razón. "Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá. Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", señala Torres.

Más tarde llegó a decir que sólo le quedaba "Pedro", en obvia referencia a Sánchez. Pero allí estaba Koldo para solucionar ese problema. El propio Torres pidió a Koldo un encuentro con el presidente del Gobierno, Ábalos y el ministro Illa: "Creo debo ir y tener o intentar tener una última reunión con Pedro, José Luis e Illa". Koldo le dio la razón. El 5 de diciembre, Torres tenía pensado acudir a Madrid "en dos horas". Koldo le comunicó que no podía acudir a la reunión. Los mensajes no prueban si el encuentro se produjo definitivamente.

El negocio detrás de la apertura

Pero lo cierto es que los aeropuertos se abrieron. Y que la trama tenía su interés en ello. Eurofins Megalab, una de las empresas de la trama, facturó un total de 5,3 millones de euros en Canarias a través de tres contratos adjudicados por el Servicio Canario de la Salud (SCS). Lo hizo entre finales de 2020 y 2021. Los primeros test en aeropuertos y puertos canarios comenzaron a realizarse durante el mes de diciembre de 2020, cuando ni siquiera se había formalizado el primer contrato.